Bitterer Gang in die Oberliga Nord

In ihr letztes Saisonspiel starteten die Markelsheimer Kegelsenioren mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg zuhause gegen den ESV Crailsheim war Pflicht, um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg Ü50 Nord zu sichern. Diese Mission scheiterte allerdings mit einer 2:6 (3036:3153)-Niederlage.

Die SKC-Anfangsachse hatte ihr Team mit einem gewonnenen Mannschaftspunkt und einem sich aus den Einzelergebnissen errechnenden Rückstand von 14 Holz zumindest noch im Spiel gehalten. Obwohl die Mittelpaarung einen weiteren Mannschaftspunkt erkämpfte, verlor sie im Hinblick auf die Gesamtholzzahl jedoch deutlich an Boden.

Den beiden Schlussspielern blieb ein Erfolgserlebnis verwehrt. Bruno Lang unterlag als bester Heimkegler des Tages (530 Holz) zwar nur knapp, in Summe hatte sich der Abstand auf das Crailsheimer Mannschaftsergebnis aber noch einmal deutlich weiter erhöht. Alles in allem war die Niederlage somit als verdient einzustufen, und das SKC A-Seniorenteam muss nach nur einer Spielzeit den bitteren Gang in die unterklassige Oberliga Nord Senioren antreten.

Das Spiel in Zahlen: Lehr M. – Theimer H. 3,5:0,5 (522:497); Glaser M. – Floßmann R. 0:4 (517:556); Reißenweber G. – Binder K. 1:3 (474:522); Schneider A. – Bauer H. 3:1 (521:508); Lang B. – Alker M. 2:2 (530:537); Freymüller H. – Lehr S. 1:3 (472:533). jn

