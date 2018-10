Blaufelden lässt Rengershausen mit 6:0 keine Chance

Billingsbach – Althausen/Neunkirchen 1:2 Tore: 1:0 (17.) Fabian Kettelhack, 1:1 (24.) Benedict Brümmer, 1:2 (45.) Fabian Kettelhack.

Nach 17 gespielten Minuten geriet der FC Billingsbach nach einem Eckstoß in Rückstand. Wenig später konnte sich Leon Vogel auf der Außenbahn durchsetzen und Benedict Brümmer am kurzen Pfosten den Ausgleich auflegen. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeitpause, konnte Fabian Kettelhack wieder die Führung für die Gäste herstellen. Die zweite Hälfte war schwere Kost für alle Fußballliebhaber und das Spiel endete mit einem Sieg für die Gäste aus Althausen-Neunkirchen.

Weikershein/Schäftersheim II – Hohebach II 2:3

Tore: 0:1 J. Schenkel (43.), 0:2 J. Schenkel (45.), 1:2 S. Kaltdorf (55.), 2:2 J. Wittnebel (84.), 2:3 M. Schweizer (90.). - Zuschauer: 100.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Einheimischen in der 19 Minute Pech als ein Schuss von Müller an die Latte klatschte. Mit seinen ersten beiden Torchancen ging Hohebach kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Doppelpack von Schenkel mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel parierte der Gästekeeper in der 47. Minute glänzend, kurz darauf konnte sich auch Köhler im Tor der SGM auszeichnen. In der 55. Minute konnte S. Kaltdorf nach einer genauen Flanke von Pelz per Kopf den Anschlusstreffer erzielen. Die SGM drückte nun auf den Ausgleich, und in der 84. Minute konnte J. Wittnebel nach einem durcheinander im Gästestrafraum den Ausgleich erzielen. Als alles bereits mit dem Abpfiff rechnete, erzielte Hohebach in der Nachspielzeit durch einen Abpraller, den M. Schweizer verwandelte, doch noch den etwas glücklichen Siegtreffer für die Gäste.

Markelsheim/Elpersheim 2 – Harthausen 0:0

Zuschauer: 100.

Die SGM empfing bei wundervollen Herbstwetter den Tabellenführer aus Harthausen. Die Heimmannschaft ging mit der Marschroute in die Partie, sich deutlich besser zu verkaufen als letzte Woche beim Kreisliga A3-Absteiger aus Althausen. Dies gelang auch den Mannen von Coach Pietrowski. Es entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, das sich im Schwerpunkt im Mittelfeld ereignete.

Beide Mannschaften versuchten der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Felix Kühweg setzte das erste offensive Zeichen und schoss den Ball übers Tor. Danach hatte Kamga für die SGM die Torchance, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Die SGM blieb weiter am Ball und weitere Chancen durch Beck und Kühweg folgten. Aber auch der Gast bekam mehr und mehr Zugriff auf das Spiel und verbuchte durch Heidinger eine Riesenchance, die allerdings zum Glück des Heimteams am Pfosten scheiterte. In der zweiten Spielhälfte verflachte die Partie zunehmend und beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden, dass seitens der Heimelf als Achtungserfolg zu werten ist.

Blaufelden – Rengershausen 6:0

Tore: 1:0 Ralf Möbius (FE 8.), 2:0 Patrick Weidlich (53.), 3:0 Adrian Heger (66.), 4:0 Michael Huss (70.), 5:0 Patrick Weidlich (73.), 6:0 Ralf Möbius (FE 88.). - Zuschauer: 80. - Reserven: 3:1.

Dem TSV Blaufelden gelang es, die Partie gegen den SV Rengershausen von Beginn an entscheidend zu gestalten. Schon in den ersten Minuten waren die Hausherren die bestimmende Mannschaft. Die Hintermannschaft des SV Rengershausen konnte einen Angriff, der über links ablief, nur durch ein Foul am Blaufelder Patrick Weidlich im 16er stoppen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Ralf Möbius gewohnt souverän zum 1:0-Führungstreffer. Nach dem Gegentreffer geschah im Spiel zunächst nicht mehr viel. Erst in den folgenden 45. Minuten schossen die Hausherren ein richtiges Torfeuerwerk ab.

Mit zwei Kopfballtoren erzielten die beiden kleinsten Blaufelder Feldspieler die Tore zum 2:0 und 3:0. Nach kuriosem Spiel im Strafraum gelang Michael Huss der Treffer zum 4:0. Mit einem klasse Pass über rechts konnte erneut Patrick Weidlich in Szene gesetzt werden, dieser verwandelte zum 5:0. Den Schlusspunkt unter eine mehr als einseitige Partie setzte erneut der Blaufelder Schlussmann Ralf Möbius, der per Foulelfmeter schon sein drittes Saisontor erzielte. Schrozberg – Laudenbach 0:1 Bis zum Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

Wachbach II – Mulfingen II 1:1

Bis zum Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018