„Bronze“ für Neckarelz

Bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften in Gevelsberg am Wochenende überzeugten die Mannschaften aus dem Badischen Fußballverband in allen drei Altersklassen. Die C-Junioren der Spvgg Neckrelz holten Bronze, die A-Junioren des VfB Eppingen wurden Vizemeister und die B-Junioren des SV Sandhausen sicherten sich die Meisterschale.

Als Badischer Meister und Süddeutscher Vize reisten die C-Junioren der SpVgg Neckarelz aus der „schönsten Stadt der Welt“ an, wie auf den Fanbannern zu lesen war. Im vergangenen Jahr kam die Spielvereinigung bei ihrer ersten Teilnahme nicht über die Gruppenphase hinaus. Das machte sie dieses Jahr besser und zog nach einem 3:0 gegen Carl Zeiss Jena, einem 2:0 gegen SV Vorwärts-Wacker Bilstedt und einem 0:4 gegen FC Viktoria Köln als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein.

Als Gegner wartete dort der spätere Deutsche Meister Hertha BSC Berlin, dem die Neckarelzer trotz guter Leistung mit 0:4 unterlagen. Im Spiel um Platz 3 entwickelte sich gegen Fortuna Köln ein hochdramatisches Spiel. Nach 18 Minuten stand es 1:1 und so wurde die Partie im Sechsmeterschießen entschieden. Auch hierbei dauerte es neun Schützen bis der Sieger feststand: der Neckarelzer Torhüter Hannes Vogel hielt den letzten Schuss des Schützen von Fortuna Köln und sicherte so seiner Mannschaft nicht nur den dritten Platz, sondern sich auch noch die Auszeichnung zum besten Torhüter des Turniers. aka

