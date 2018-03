Chance auf Top-Platzierungen besteht

Anzeige

Es spielten für den TV: Manjo Hübner, Jan Mühleck, Maalik Siegenbeck und Lasse Siegismund.

Die U15 männlich lieferte gute Spiele und gewann souverän gegen Geißelhardt, Münchingen, Murrhardt und Bietigheim. Gegen Ludwigsburg I und II hielten die Spieler zwar ordentlich mit, gewannen aber keinen Satz. Die körperlich größeren Ludwigsburger Kaderspieler brachten ihre Angriffsschläge und Sprungaufschläge gut ins Feld. Die Bad Mergentheimer wurden daraufhin etwas nervös und versuchten durch platziert gespielte Bälle Punkte zu erzielen. Dies brachte gegen die schnellen Ludwigsburger keinen Erfolg. Härtere und risikoreiche Aufschläge und Angriffe wären besser gewesen.

Mit Platz drei nach zwei Spieltagen der Bezirksmeisterschaft liegt die Mannschaft bisher trotzdem auf einem Qualifikationsplatz für Württembergische Meisterschaften.

Für den TV Bad Mergentheim traten Darian Hübner, Luis Proß, Malte und Lasse Siegismund sowie Emil Steinriede an. Die von Angelika Hübner betreuten und in der Volleyball AG des Deutschorden Gymnasiums trainierten Jungen wurden im Anschluss an den Spieltag zum Kadertraining eingeladen.

Im Gegensatz zu den Jungen starten bei den Mädchen wesentlich mehr Mannschaften im Bezirk Nord. Die U15-Mädchenmannschaft des TV Bad Mergentheim qualifizierte sich nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt Abstand zum Tabellenführer Niederstetten für die Bezirksmeisterschaft. An beiden Spieltagen wurde der Tie-Break gegen Niederstetten knapp mit 13:15 Punkten verloren. Gut betreut von P. Mamodaly Haussmann Naber wurden Kirchheim, Höpfigheim I und II sowie Neudenau deutlich geschlagen.

Im Team des TV spielten Florine Naber, Carlotta Peppel, Svetlana Schaffner, Nala Türkoglu und Nayeli Zaffran. ah

