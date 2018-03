Chancen auf Meisterschaft gewahrt

Anzeige

Die Turnerinnen des TSV Markelsheim gingen beim zweiten Wettkampftag in Meßstetten an den Start. Die Frauen begannen mit dem Barren und fuhren gleich gute Ergebnisse ein: Vanessa Hofmann zeigte sich in einer guten Form und holte mit starken 10,05 Punkten die Tageshöchstwertung an diesem Gerät. Auch die jungen Turnerinnen Johanna von Themen und Lea Völker zeigten mit 8,1 bzw. 7,8 Punkte ansehnliche Ergebnisse und halfen ihrem Team ordentlich weiter.

Nicht umsonst „Zitterbalken“ nennen die Turnerinnen im Allgemeinen den Schwebebalken. Dies galt an diesem Tage jedoch nicht für den TSV Markelsheim: Shamila Hübner wusste mit 11,85 Punkten zu überzeugen und brachte als Tages-Zweite am Balken all ihre Erfahrung an den Tag. Nicht weniger glücklich war das Team aus dem Bad Mergentheimer Teilort mit der Leistung von Sina Boelke – ihr Fehlen am ersten Wettkampftag wurde nun durch ihren stabilen Wettkampf wieder egalisiert. Sie turnte sich an allen drei eingesetzten Geräten in die Wertung und erzielte hierbei gute Ergebnisse.

Am Boden war es dann wieder Vanessa Hofmann, die mit hervorragenden 12,15 Punkten turnte und so die Höchstwertung des gesamten Wettkampfs erzielte. Ihr folgte Sarah von Thenen mit 10,55 Punkten, die damit einen wesentlichen Baustein für die sehr gute Einzelwertung legte. Juliane Dörner steuerte mit 9,8 Punkten die vierte Wertung am Boden erfolgreich bei, so dass mit 43,15 Punkten die zum Ziel gesetzte 43-Punkte-Grenze erreicht wurde.