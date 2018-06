D-Junioren des TSV Höpfingen wurden Kreismeister

Anzeige

Bei der D-Junioren- des TSV Höpfingen sicherten sich am am letzten Spieltag der Runde die Kreismeisterschaft im Fußballkreis Buchen. In einem rasanten Spiel besiegte die Meistermannschaft die tapfer kämpfende D2 des TSV Buchen mit 6:2 und durfte nach Spielende die Meisterschale von Staffelleiter Rainer Adrian entgegennehmen. Auf dem Bild sind die Meistermannschaft sowie die Trainer und Betreuer Mike Böhrer, Philipp Folhoffer, Staffelleiter Rainer Adrian und der stellvertretende .Staffelleiter Lukas Hauck zu sehen. Bild: Adrian