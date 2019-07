Da regnet es förmlich Edelmetall

Medaillenregen für die Niederstettener Schützinnen: Ronja und Fabienne Weidmann haben zehn Medaillen von den Württembergischen Meisterschaften mit nach Hause gebracht.

An den letzten Wochenenden starteten Ronja und Fabienne Weidmann, Nils Götzelmann, Christian May und Jonas Hamm von der Schützenabteilung Niederstetten in verschiedenen Disziplinen bei den Landesmeisterschaften in Ostfildern-Ruit und Nufringen.

Ronja Weidmann startete in der Disziplin Kleinkalibergwehr 3 x 20 Schuss für Güglingen, in der Disziplin Luftgewehr stehend und Kleinkalibergwehr 60 Schuss liegend für Niederstetten und in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung für Mundelsheim.

Fabienne Weidmann startete in der Disziplin Luftpistolen Mehrkampf und Luftpistole Standard für Niederstetten und in der Disziplin Luftpistole für Vilsingen.

Neuer Landesrekord

Den Anfang machte Fabienne Weidmann mit der Luftpistole im Mehrkampf. Die ersten 20 Schuss, innerhalb von 150 Sekunden, beendete Fabienne mit einem super Ergebnis von 174 von 200 möglichen Ringen. Noch besser lief es bei Schnellschüssen. Hier konnte sie sich sogar auf 178 Ringe steigern. So kam Fabienne Weidmann auf insgesamt 352 Ringe, was einen neuen Landesrekord und den ersten Platz auf dem Siegertreppchen der Württembergischen Meisterschaften bedeutete.

In der Disziplin Luftpistole Standard, die Weidmann noch am selben Tag zu schießen hatte, erreichte sie bei den 150 Sekundensehr starke 176 Ringe. Leider konnte sie dieses Ergebnis bei den 20 Sekunden nicht ganz halten und erreichte 169 Ringe. Somit kam sie auf ein Gesamtergebnis von 345 Ringen und stellte damit erneut einen neuen Landesrekord auf. Außerdem sicherte sich Fabienne Weidmann mit dieser Leistung an einem Tag zum zweiten Mal den Titel des Württembergischen Meisters.

Am gleichen Wochenende stand die Disziplin Luftgewehr 3-Stellung für Ronja Weidmann und Nils Götzelmann auf dem Programm. Hierbei sind jeweils 20 Schuss im Kniend-, Liegend- und Stehendanschlag mit dem Luftgewehr zu schießen. Nils Götzelmann startete sehr stark in den Wettkampf, mit jeweils 192 Ringen kniend liegend. Leider lief es für ihn beim Stehendanschlag mit 167 Ringen nicht ganz so gut. Am Ende durfte er sich aber trotzdem über eine guten 18. Platz mit insgesamt 551 Ringen freuen.

Für Ronja Weidmann lief diese Disziplin außergewöhnlich gut. Kniend erreichte sie hervorragende 198 von 200 möglichen Ringen. Liegend erreichte sie sogar das Optimum von 200 Ringen und zum Abschluss stehend noch einmal 197 Ringe. Somit hatte sie ein Gesamtergebnis von 595 von 600 Ringen was ihr den Titel der Württembergischen Meisterin mit neuem Landesrekord sicherte.

Ihre Mannschaftskolleginnen, Nele Stark mit 591 Ringen und Janina Link mit 588 Ringen, komplettierten das sehr starke Mannschaftsergebnis von 1774 Ringen. Mit diesem Ergebnis stellte die Mannschaft ebenfalls einen neuen Landesrekord auf und sicherte sich auch in der Mannschaftswertung den Württembergischen Meistertitel.

Einen besseren Start der Landesmeisterschaften mit zwei Meistertiteln kann man sich nicht wünschen. Ende Juni waren Ronja Weidmann und Nils Götzelmann in Nufringen, Fabienne Weidmann, Christian May und Jonas Hamm in Ruit zeitgleich am Start.

Nils Götzelmann fand mit 96 und 92 Ringen sehr gut in den Liegend-Wettkampf. Es folgten Serien mit 88, 96, 98 und 89 Ringen. Somit belegte er am Ende mit 559 Ringen einen beachtlichen neunten Platz.

Den Titel gesichert

Ronja Weidmann begann ebenfalls sehr stark und startete mit 98 und 99 Ringen. Sie ließ mit 96, 98, 98 und zum Schluss sogar noch eine Serie mit 100 Ringen folgen. Somit stand für sie am Ende mit 589 Ringen, was einen weiteren neuen Landesrekord bedeutete, ein absolutes Spitzenergebnis auf der Siegerliste, was ihr gleichzeitig auch den Württembergischen Meistertitel in der Disziplin Kleinkaliber liegend sicherte.

In der Mannschaft erreichte sie mit Nele Stark 570 Ringen und Janina Link 562 Ringen, den zweiten Platz in der Mannschaftswertung für Niederstetten und damit die Vizemeisterschaft. Die Freude war riesig, beendete Ronja Weidmann doch den zweiten Wettkampf mit zwei weiteren Medaillen. Auch bei Ronjas Schwester Fabienne lief es in Ostfildern-Ruit ordentlich an diesem Tag mit der Disziplin Luftpistole. Leider gelang ihr der Übergang vom Probeschießen in den Wettkampf nicht ganz optimal. Sie erreichte in der ersten Serie 85 und in der zweiten Serie 84 Ringe. Mit dem Gesamtergebnis von 169 Ringen wurde sie Dritte bei den Schülerinnen und konnte sogar mit der Mannschaft von Vilsingen, Michael Dreher 172 Ringe und Julia Mihaiu 180 Ringe, den Württembergischen Titel in der Mannschaftswertung gewinnen.

Christian May startete in diesem Jahr erstmals in der Juniorenklasse. In der Disziplin Luftpistole hatte er bei den Bezirksmeisterschaften die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften in seiner Altersklasse erreicht und war somit startberechtigt. May zeigte ebenfalls eine sehr solide Leistung und konnte mit 341 Ringen einen sehr guten 16. Platz im Juniorenbereich belegen.

Der kleinste und jüngste im Team, Jonas Hamm, schaffte in seinem ersten Jahr als aktiver Sportschütze die Qualifikation zu den Württembergischen Meisterschaften in der Disziplin Luftgewehr stehend. Allein die Startberechtigung ist schon ein sehr beachtlicher Erfolg für den Zehnjährigen.

Nach außen hin relativ gelassen, absolvierte er, wie im Training hundertfach geübt, seinen Wettkampf. Er erreichte mit 150 von 200 Ringen ein Ergebnis nahe seiner persönlichen Bestleistung und belegte am Ende einen tollen 69. Platz bei einem Teilnehmerfeld von insgesamt 109 Startern.

Anfang Juli ging es dann für Ronja Weidmann und Nils Götzelmann in den Endspurt der Landesmeisterschaften. Die Disziplin Kleinkaliber 3 x 20 Schuss wurde wieder im Schulungszentrum des Württembergischen Schützenverbandes in Ruit ausgetragen.

Undankbarer vierter Platz

Götzelmann startete im Kniend-Anschlag mit 169 Ringen und lies im Liegend-Anschlag mit 182 Ringen eine gute Serie folgen. Jetzt kam noch der Stehend-Anschlag an die Reihe, der bei allen Dreistellungsdisziplinen immer die Entscheidung über die jeweiligen Platzierungen bringt. Götzelmann erkämpfte sich mit 156 Ringen ein solides Ergebnis. So stand für ihn am Ende mit 507 Ringen und einem 10. Platz ein tolles Ergebnis fest.

Ronja Weidmann erzielte im Kniend-Anschlag 185 Ringe und ließ in ihrer Paradedisziplin, dem Liegend-Anschlag, 195 Ringe folgen. Auch der Stehend-Anschlag lieft an diesem Tag mit 182 Ringen für sie ordentlich. Sie beendete diesen Wettkampf mit einem Gesamtergebnis von 562 Ringen. Mit dieser Leistung landete Ronja auf dem undankbaren vierten Platz. Mit ihren Mannschaftskolleginnen Nele Stark, 565 Ringe, und Janina Link, 548 Ringe, erreichte sie in der Mannschaftswertung den Vizemeistertitel. Am nächsten Tag ging es mit der Disziplin Luftgewehr stehend für Ronja Weidmann und Nils Götzelmann weiter. Hier lief es bei beiden nicht ganz so gut wie am Tag zuvor. Götzelmann beendete seinen Wettkampf mit 345 Ringe und belegte einen guten 49. Platz.

Ronja Weidmann kam auf gute 380 Ringe, was am Ende den 10. Platz bedeutete. Ihre Kolleginnen konnten noch einige Ringe drauflegen, Nele Stark erreichte 391 Ringe und Janina Link 388 Ringe. Somit stand ein Gesamtergebnis mit der Mannschaft von 1159 Ringen fest, was den ersten Platz und den Württembergischen Meistertitel in der Disziplin Luftgewehr stehend für die Schützenabteilung Niederstetten bedeuteten.

Ronja und Fabienne Weidmann schafften es doch tatsächlich, insgesamt zehn Medaillen von den Württembergischen Meisterschaften mit nach Hause zu bringen.

Die Weidmann-Schwestern haben sich mit ihren Top-Ergebnissen in allen Disziplinen für die Deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück Ende August 2019 qualifiziert.

Bei Nils Götzelmann bleibt es weiterhin spannend, ob seine Ergebnisse in den Disziplinen Kleinkaliber 3-Stellung und Kleinkaliber 60 Schuss liegend für die Qualifizierung zu den Deutschen Meisterschaften gereicht haben. Hier wird es am Ende vermutlich nur um ganz wenige Ringe gehen, die eventuell gefehlt haben. tvn

