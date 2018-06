Damen 1 behalten deutlich mit 8:1 die Oberhand

Anzeige

Nachfolgend ein Blick auf die jüngsten Resultate der Tenniscracks des TC Rot-Weiß Bad Mergentheim. Juniorinnen-Bezirksoberliga: TC RW Bad Mergentheim – TC Gerlingen 9:0. Das Heimspiel der Juniorinnen lief nicht wie geplant. Nachdem sie die Bitte der Gegnerinnen nach einer Spielverlegung aufgrund von Spielermangel nicht wahrnahmen, trat die Mannschaft des TC Gerlingen nicht an. Somit hieß es 9:0 für den Mergentheimer Verein. Damen-50-Staffelliga: TC Rot-Weiß Bad Mergentheim – TSV Knittlingen 5:1. Einen gelungenen Auftaktsieg hatten die Damen der Staffelliga 50. Mit einem 5:1 startete man in die Medenrunde. Buggy Oechsner, Hanne Metzger und Ute Ziegler holten die Punkte in den Einzeln jeweils in zwei Sätzen. Marianne Retzbach kämpfte bis zum Match-Tie-Break vor, den sie 11:13 abgeben musste. Die Doppel waren sicher in den Händen der Mergentheimer Damen. Doppel Oechsner/Retzbach und Metzger/Crezeli ließen den Gegnern keine Chance. Damen 1, Bezirksliga: SPG Bad Mergentheim/Wachbach 1 – TC GW Ilsfeld 1 8:1. Das erste Spiel in der Sommersaison 2018 bestritten die Damen zu Hause gegen den TC GW Ilsfeld 1 und setzten sich souverän mit 8:1 durch. Mit viel Team- und Kampfgeist zeigten die Damen 1 sehr ansehnliches Tennis und freuen sich auf die nächste Partie in Obereisesheim. Verbandsliga Herren 60/1: TC RW Bad Mergentheim – TC Bad Friedrichshall 1 6:3. Im ersten Verbandsspiel der Saison hatten die Herren 60/1 einen spielstarken Gegner aus Bad Friedrichshall zu Gast. Fritz Forler und Gerd Fliegener setzten sich in zwei Sätzen durch. Roland Haug , Dr. Uwe Haller und Manfred Throm mussten sich im Einzel geschlagen geben, Throm allerdings erst im Match-Tie-Break. Dieter Häfele verlor den ersten. Satz und lag im zweiten Satz 5:6 zurück. Insider hatten noch Hoffnung. Er erreichte das 6:6, gewann den Tiebreak und den entscheidenden Match-Tie-Break. Somit stand es nach den Einzeln 3:3 und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Eine geschickte Doppelaufstellung mit harmonisierenden Paarungen führte zum Gewinn aller Doppel und zum 6:3. Kuno Schreider trug im dritten Doppel mit einem Sieg in seinem ersten Spiel auf Verbandsebene bei. Herren 40 (Vierer) Bezirksstaffel 2: SPG Bad Mergentheim/Weikersheim – TC Enzberg1 1:5: Die Herren 40 mögen es spannend, auch wenn das Ergebnis mit 5:1 deutlich ausfiel. Denn Anfang machte Ernes Holzberger und Ralf Wittfeld. Während Holzberger seinem Gegner auf Augenhöhe, begegnete aber im Match-Tiebreak der ersten Punkt an die Gastgeber ging. Bei Wittfeld sah es zunächst nach reiner Formsache aus. Nach nicht mal 30 Minuten stand es 6:0 zu Gunsten des TC und dann ging das große Zittern wieder los – 5:7 und der berüchtigte Match-Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Diesmal zu Gunsten der Kurstädter. Somit starteten sie entspannt in die zweite Runde starten. Jankowski spielte solide und auch Rotter ließ seinem Gegner keine Chance. Beide erzielten ein klares Ergebnis. Sorglos wurde in die Doppel gestartet – mit Jankowski/Wittfeld und Holzberger/Rotter war es nur noch Formsache. Während das 1er-Doppel um jeden Ball kämpfen musste und mit 6:4, 6:4 gewann, war das zweite Doppel mit 6:2, 6:0 souverän unterwegs. Bezirksstaffel 1, Knaben: TC Nordheim 1 – TC RW Bad Mergentheim 1 6:0. Chancenlos mussten die Jungs ihre Punkte überlassen. Yannik Leber kämpfte sich nach 2:5-Rückstand wieder heran und gewann den ersten Satz 7:5 , verlor dann allerdings den zweiten Satz knapp 6:7 und auch im Match-Tiebreak holte er den erhofften Punkt nicht. Herren 65 (Vierer) Staffelliga: TC RW Bad Mergentheim – TC Bad Friedrichshall 3:3. Bad Friedrichshall kam mit einem starken Team. Letztes Jahr spielte dieses Team noch bei den Herren 60 in der Verbandsliga. In einem spannenden Doppel holte L. Maier mit M. Henoch im Satz-Tie-Break die Punkte. Doch wurde nur ein Remis erreicht. Durch besseres Satz- und Spielverhältnis gingen die Punkte an Bad Friedrichshall.