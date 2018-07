Damen 50 unterliegen im Derby

Anzeige

Die Damen II bestritten ihr letztes Heimspiel dieser Saison gegen den TC Gundelsheim. Bei großer Hitze kämpften sie gegen die Damen aus Gundelsheim. In den Einzeln setzten sich nur Marion Hofmann und Theresa Träger gegen ihre Gegnerinnen durch. Beim Stand von 2:4 nach den Einzeln musste man nun alle drei Doppel gewinnen. Dies gelang allerdings nicht. Am Ende wurden alle drei Doppel zum Endstand von 2:7 abgegeben.

Einzel: J. Retzbach 6:4, 4:6, 4:10; M Hofmann 6:3, 6:1; T. Träger 6:1, 6:2; S. Warrington 6:7, 2:6; E. Limbrunner 3:6, 5:7; S. Klärle 3:6, 2:6. – Doppel: J. Retzbach/S. Warrington 0:6, 1:6; M. Hofmann/S. Klärle 5:7, 5:7; T. Träger/E. Limbrunner 7:5, 3:6, 7:10.

Herren 3 Kreisstaffel 2

SPG Bad Mergentheim/Weikersheim III – TC Weinsberg 4:2

In einem spannenden Spiel bei schönstem Tennis-Wetter gegen den direkten Verfolger aus Weinsberg gewannen die Hausherren.

Einzel: M. Retzbach 6:1, 6:3; K. Müller 5:7, 6:7; L. Zorn 6:2, 6:3; L. Löffler 3:6, 3:6. – Doppel: M. Retzbach/K. Müller 6:2, 6:1; L. Zorn/L. Löffler 0:6, 6:4, 17:15.

Damen 2 Bezirksliga

TA TSV Künzelsau II – SPA Bad Mergentheim/ Wachbach 3:6

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga trafen der Tabellenzweite TA TSV Künzelsau II und der Spitzenreiter SPA Bad Mergentheim/ Wachbach I aufeinander. Nach den Einzeln stand es 3:3. Mit der Mischung aus Erfahrung und Jugend gewannen die Gäste alle drei Doppel.

Einzel: Ondrasch L. 2:6, 4:6; Ondrasch D. (w.o.) 0:3; Schon C. 4:6, 3:6; Cvisic A. 6:1, 6:2; Müller G. 6:2, 6:2; Cvisic A. 4:6, 1:6. – Doppel: Ondrasch D./Müller G. 3:6, 6:2, 7:10; Ondrasch L./Cvisic A. 4:6, 6:2, 1:10; Schon C./Cvisic A. 3:6, 0:6.

Damen 50 Staffelliga

TA TSV Weikersheim – TC RW Bad Mergentheim I 5:1

Das Lokalderby endete mit einem negativen Ausgang für die Bad Mergentheimer Damen. Nach den Einzeln stand es bereits 3:1 für den Gegner. Buggy Oechsner erzielte hier den einzigen Punkt. Die Hoffnung lag somit auf den Doppeln. Doch auch diesen brachten keinen weiteren Punkt für die Mannschaft.

Einzel: Oechsner B. 4:6, 3:6; Metzger H. 6:3, 6:3; Strunz K. 6:1, 6:3; Ziegler U. 6:3, 6:3. – Doppel: Oechsner/Metzger 6:2, 6:4; Strunz/Crezeli 6:3, 7:5.

Verbandsliga Herren 60/1

TCRW Bad Mergentheim – SPG Auenwald-L.-O. 5:4

Die Mergentheimer Herren 60/1 hatten eine Mannschaft aus Auenwald-Lippoldsweiler-Oberbrüden zu Gast. Dieter Häfele und Fritz Forler gewannen souverän die Einzel in zwei Sätzen. Manfred Throm, auf Position fünf aufgerückt, setzte sich ebenfalls klar durch. Sehr spannend verliefen die Einzel von Roland Haug und Kuno Schreider, die allerdings beide im Match-Tiebreak verloren. Dr. Uwe Haller hatte keine wirkliche Chance. Auch in dieser Partie mussten bei einem 3:3-Gleichstand nach den Einzeln die Doppel die Entscheidung bringen. Recht mühelos gewannen Haller/Schreider im Doppel den ersten Satz 6:0, um dann nach einem 3:5 Rückstand im zweiten Satz 7:5 zu siegen. Forler/Haug gewannen den ersten Satz 6:3, verloren dann aber den zweiten im Tiebreak und verbuchten den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich. Häfele/Throm verloren im Match-Tiebreak mit 8:10. Am Ende feierten die TCRW Bad Mergentheimer Herren 60/1 einen 5:4-Sieg.

Einzel: D. Häfele 6:3, 6:2; F. Forler 6:0, 6:2; R. Haug 3:6, 7:5, 6:10; U. Haller 3:6, 1:6; M. Throm 6:3, 6:1; K. Schreider 4:6, 6:2, 6:10. – Doppel: Forler/Haug 6:3, 6:7, 10:8; Häfele/Throm 6:4, 6:7, 8:10; Haller/Schreider 6:0 7:5.

