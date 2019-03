Dank des Sondertrainings Meisterschaft errungen

Erstmals meldeten in der Saison 2018/2019 die Tennis-Herren des TSV Rosenberg eine Mannschaft in der Winterrunde an. Da in dieser Saison nur wenige Mannschaften gemeldet werden, hatte der TSV starke Gegner.

Vor der Winterrunde hatten sich die Rosenberger mit zwei Gastspielern, Martin Klonk und Lukas Kühner, verstärkt.

Auftaktniederlage

Das Auftaktspiel bestritt man in Mosbach gegen die Mannschaft aus Fahrenbach. Hier verloren die „Grün-Weißen“ gegen den Favoriten mit 2:4.

Anschließend wurde jeweils samstags ein Sondertraining bei Jannik Kemmerer (Walldürn) absolviert. Von da an lief es für die Mannschaft wie am Schnürchen. Es wurden nacheinander die Mannschaften aus Zwingenberg, Eberbach, Adelsheim und Sinsheim bezwungen.

Am Ende standen drei Mannschaften mit gleicher Punktzahl an der Tabellenspitze, wobei die Tennismannschaft des TSV Rosenberg das beste Spielverhältnis aller Konkurrenten hatte und sich somit den Meistertitel, verbunden mit dem Aufstieg, sicherte.

Tennis-Abteilungsleiter Heinz Nies gratulierte der Mannschaft zu diesem großartigen Erfolg. Dem Siegerteam gehörten Markus Gakstatter, Martin Klonk, Lukas Haas, Lukas Kühner, Sven Gräupl und Mathis Betzel an. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019