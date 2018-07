Das 100. Spiel in der Geschichte des Wolfpacks

Anzeige

Das Jahr 2018 steckt für das Bad Mergentheimer American Football Team Wolfpack voller kleiner und großer Jubiläen. Im Herbst steht das 10-jährige Vereinsbestehen an und am kommenden Sonntag bestreiten die Footballer das 50. Heimspiel sowie das 100. Pflichtspiel überhaupt. Da kommt es den Verantwortlichen gerade recht, dass es in diesem Spiel gegen einen der ganz großen Namen im deutschen American Football geht, nämlich gegen das Traditionsteam Badener Greifs aus Karlsruhe.

Allein die Geschichte der Badener Greifs sollte dem eine Generation jüngeren Wolfsrudel Respekt einflößen. Die Karlsruher gründeten sich bereits 1982. Von 1983 bis 1985 spielten sie in der 2.Liga und 1985 gelang ihnen der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Dort nahmen sie sechs Mal in Folge an den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft teil. 1987 wurde man sogar Deutscher Vizemeisters. 1993 und 1994 folgten allerdings zwei Abstiege hintereinander bis in die Regionalliga. Dort hielten sich die Greifs überwiegend in der vorderen Tabellenhälfte auf. Zwei Mal es es sogar zu „Stippvisiten“ in die 2. Bundesliga. Ende 2013 kam dann der Bruch: Die Universitätsmannschaft KIT Karlsruher Engineers splittete sich von den Badener Greifs ab und ihnen folgten zahlreiche Leistungsträger. Da KIT als neu gegründetes Team unten in der Bezirksliga anfangen musste, waren die seitherigen Entwicklungen entgegengesetzt: KIT marschierte über die Landesliga und die Oberliga durch in die Regionalliga und steht als Tabellenerster unmittelbar vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Greifs machten einen Sturzflug über die Oberliga bis in die Landesliga. Dort haben sie sich allerdings gut gefangen und schafften 2017 als Vizemeister überzeugend den Sprung zurück in die Oberliga. Hier angekommen besiegten sie sofort die Backnang Wolverines und die Ostalb Highlanders, so dass sie anfangs als Titelaspirant galten, nicht zuletzt aufgrund ihres US-amerikanischen Quarterbacks.

Das Hinspiel der Taubertäler in Karlsruhe hat diese Ambitionen nach einem klaren 40:22 für die Gäste im Keim erstickt. Es war eine Niederlage, die die Badener wohl nicht so leicht verkraftet haben, denn seitdem haben sie bis auf ein Spiel alle weiteren Partien verloren. Und so finden sie sich derzeit auf Rang fünf der Tabelle bei 6:10 Punkten und einem Touchdownverhältnis von 171:207 wieder.