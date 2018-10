Das Gipfeltreffen steigt in Schäftersheim

Da die SGM Taubertal/Röttingen im Spitzenspiel gegen die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim nicht über ein torloses Remis hinauskam, konnte sich die SGM Weikersheim/Schäftersheim dank eines sicheren 3:0-Auswärtserfolges in Wiesenbach aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung sichern. Diese muss das Team von Manfred Wagner nun im Gipfeltreffen in Schäftersheim gegen den Rivalen aus Unterfranken verteidigen. Für die Gastgeber ist dies das zweite Heimspiel innerhalb von nur 48 Stunden, denn heute Abend steht an der Tauber die Hängepartie gegen Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau auf dem Programm. Vom direkten Vergleich der beiden Topclubs könnten der FC Creglingen und die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim profitieren, vorausgesetzt der Tabellendritte löst seine unangenehme Auswärtsaufgabe in Hollenbach und die Badestädter behaupten sich im Derby gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern. Auch der SV Edelfingen will mit einem Heimsieg gegen den SC Wiesenbach engen Blickkontakt nach oben halten. Richtungsweisenden Charakter für beide Kontrahenten hat die Partie in Niederstetten, wo sich der TVN und die punktgleiche Spvgg. Gammesfeld zum Kellerduell gegenüber stehen. Nur einen Punkt mehr als diese beiden Teams hat der FC Igersheim auf dem Konto, der nach der 0:2-Niederlage in Creglingen auf einen Dreier vor eigenem Publikum gegen den SC Amrichshausen hofft. Mit dem Rücken zur Wand kämpft die DJK Bieringen im Künzelsauer Altkreisduell gegen Aufsteiger FC Phönix Nagelsberg. Der Tabellenletzte TSV Dörzbach/Klepsau ist am Sonntag nicht im Einsatz.

SGM Weikersheim/Schäftersheim – TSV Dörzbach/Klepsau: Während die SGM in Wiesenbach ihrer Favoritenrolle voll gerecht wurde und souverän mit 3:0 gewann, musste der TSV Dörzbach/Klepsau in Gammesfeld einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Die 0:4-Abfuhr war besonders bitter, da sie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zustande kam. Im Nachholspiel des vierten Spieltages heute Abend dürfte es für die Jagsttäler die neunte Pleite im 10. Saisonspiel geben – der Tabellenführer ist einfach eine Nummer zu groß für das Schlusslicht.

SGM Weikersheim/Schäftersheim – SGM Taubertal/Röttingen: Am Sonntag kommt dann ein Gegner ganz anderen Kalibers nach Schäftersheim. Nachbar SGM Taubertal/Röttingen wird alles daran setzen, um den Platzherren die erste Saisonniederlage beizubringen, während der Spitzenreiter im Derby ein Remis ganz gut verkraften könnte – schließlich haben die Weikersheimer in acht Spielen schon ebenso viele Punkte ergattert wie der Bezirksligaabsteiger in zehn Begegnungen. Die Unterfranken haben, nach optimaler Punktausbeute in den ersten fünf Spielen, nachgelassen und sich aus ihren letzten fünf Begegnungen nur noch sieben Zähler gesichert. Die beiden Spielgemeinschaften standen sich seit 2013 nur viermal um Punkte gegenüber – in der Saison 13/14 in der A3 und 16/17 in der Bezirksliga. Die Bayern setzten sich dreimal gegen ihren Nachbarn durch, der lediglich ein Unentschieden als Erfolgserlebnis verbuchen konnte. Können die Weikersheimer diese „Durststrecke“ am Sonntag beenden?

FSV Hollenbach II – FC Creglingen: Der FSV Hollenbach II hat sich nach einem kurzen Durchhänger mit zwei derben Schlappen gegen Edelfingen und in Schäftersheim wieder gefangen und zuletzt zwei Siege vermeldet, zunächst gegen die SGM Taubertal/Röttingen, die als Tabellenführer angereist war, und dann am Sonntag im Derby in Apfelbach. Nun fährt der FC Creglingen trotz einer jüngsten Erfolgsserie mit sehr gemischten Gefühlen nach Hollenbach – schließlich konnten die Taubertäler dort in bislang vier Begegnungen noch keinen Blumentopf gewinnen. Außerdem haben die Gastgeber mit dem FCC noch ein Hühnchen zu rupfen, nachdem sie im letzten Aufeinandertreffen vor exakt fünf Monaten an der Tauber mit 8:0 gedemütigt wurden. Mit ihren fünf Siegen hintereinander sind die Creglinger auf Rang 3 vorgerückt und auf Tuchfühlung zum Spitzenduo – bleibt es dabei?

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern: Nur einen Zähler weniger als der Tabellendritte FC Creglingen hat die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim auf dem Konto, die sich zuletzt in Tauberrettersheim sehr gut verkaufte und zurecht einen Punkt mitnahm. Ein Dreier soll es nun gegen den Tabellenelften Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern werden, der zum Derby ins Deutschordenstadion kommt. Die Gäste haben nach ordentlichem Saisonstart nur noch ein Pünktchen aus den letzten vier Spielen retten können und das Polster zum Tabellenvorletzten DJK Bieringen ist mit nur drei Punkten recht dünn. In neun Spielen gelangen der Spielvereinigung erst sieben Treffer, die liegt unter anderem auch daran, dass ihr erfolgreichster Goalgetter der letzten Jahre, Artur Tabert, jetzt für die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim auf Torjagd geht.

SV Edelfingen – SC Wiesenbach: Während der SV Edelfingen spielfrei war, musste der SC Wiesenbach die Überlegenheit der SGM Weikersheim/Schäftersheim anerkennen und blieb auf eigenem Platz mit 0:3 auf der Strecke. Die Tendenz des Blaufeldener Teilortclubs zeigt deutlich nach unten: Nur zwei Pünktchen konnten aus den letzten fünf Spielen gerettet werden, und seit Sonntag schreibt der SC Wiesenbach erstmals in dieser Saison rote Zahlen. Kann der SV Edelfingen diese Schwächephase der Gäste für sich nutzen?

TV Niederstetten – Spvgg. Gammesfeld: Nach einem kurzen Zwischenhoch mit zwei Siegen ging es beim TV Niederstetten wieder abwärts, und aus den letzten drei Spielen konnte lediglich ein einziger Punkt verbucht werden. Völlig gegenläufig ist die Tendenz der Spvgg. Gammesfeld, die nach den ersten sechs Begegnungen nur ein mageres Pünktchen auf dem Konto hatte und in ihren letzten drei Spielen insgesamt sieben Punkte holte. Die Landwehr-Truppe wird nun auch in diesem richtungsweisenden Kellerduell am Vorbach ihr wieder erlangtes Selbstbewusstsein unter Beweis stellen und den Platzherren alles abverlangen. Welcher der beiden Kontrahenten verschafft sich etwas Luft nach unten?

FC Igersheim – SC Amrichshausen: Auch der FC Igersheim muss alles daran setzen, um nicht wie in der letzten Runde in Abstiegsgefahr zu geraten, schließlich hat der Vorletzte DJK Bieringen nur drei Zähler weniger als die Taubertäler auf dem Konto. Ein Heimsieg gegen den SC Amrichshausen, der mit ausgeglichener Gesamtbilanz Rang acht belegt, könnte natürlich für etwas Entspannung in Igersheim sorgen. Der Künzelsauer Teilortclub ist allerdings eine harte Nuss.

DJK Bieringen – FC Phönix Nagelsberg: Aufsteiger Phönix Nagelsberg hat sich nach etwas Anlaufschwierigkeiten in der A3 gut etabliert und sich aus den letzten fünf Spielen beachtliche zehn Punkte gesichert, während die DJK Bieringen nach wie vor sehr deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Trainer Stefan Koch zog die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden mit bereits fünf Heimniederlagen und insgesamt lediglich sechs Punkten auf dem Konto, die übrigens allesamt auswärts geholt wurden.

