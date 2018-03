Das Saisonziel um Strecken übertroffen

Anzeige

Das Finale der Landesliga im Kunstturnen fand in Kehl statt. Mit höchst anspruchsvollen Übungen zeigten unter anderem die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen ihr Können. Ein voller Reisebus reichte kaum aus, um die Mannschaft mit samt ihren Fans nach Kehl zu bringen, wo die Turner kräftig von den Mitgereisten unterstützt wurden. Betreut wurden die FC-Athleten vom Trainerduo David Dittrich und Michael Schmelcher. Als Kampfrichter werteten Anita Briem und Christof Mackert bei diesem Finale.

In der Landesliga mussten sich die Turner des FC Hettingen gegen fünf weitere Mannschaften durchsetzen, gegen die sie bereits in den Wochen vorher in den Wettkämpfen turnten. Immer zwei Mannschaften starteten gemeinsam an einem Gerät – die TG Kraichgau und der FC Hettingen am Boden.

Zahlen zu den Turnern Ergebnis Ligafinale: 1. FC Viktoria Hettingen 246,75 Punkte; 2. TG Kraichgau 244,55; 3. TV Obergrombach 242,60; 4. TB Gaggenau 219,65; 5. TV Bretten 209,95. Beste Einzelturner Ligafinale: 1. Pascal Briem (FC Viktoria Hettingen) 63,35 Punkte; 2. Tobias Schmelcher (FC Viktoria Hettingen) 63,15; 3. Benedikt Becker (TV Obergrombach) 62,95. Abschlusstabelle Landesliga Baden Nord: 1. TG Kraichgau 11 Punkte/53,5 Gerätesiege; 2. FC Viktoria Hettingen 10/51,5; 3. TV Obergrombach 6/48; 4. TB Gaggenau 3/12, 5. TV Bretten 0/15.

Der Jüngste trumpft auf

Der Jüngste der Hettinger, Noah Wörner, trumpfte gleich ganz groß auf und erzielte die Tageshöchstwertung von 11,95 Punkten an diesem Gerät. Geturnt wurde auf der „Bodenfläche Moskau“, und es wurden durchweg stabile Leistungen gezeigt. Pascal Briem (11,4), Nicolas Heck (10,9) und Tobias Schmelcher (10,65) rundeten die starke Leistung ab und starteten punktgleich mit 44,9 Punkten wie der Meisterschaftsfavorit TG Kraichgau.