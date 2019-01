Das Ticket für die „Badischen“ ist gelöst

Die A-Junioren des Fußballkreises Buchen ermittelten in ihrem Hallenturnier in der Sporthalle in Rosenberg in zwei Spielgruppen ihren Hal-lenkreismeister an der insgesamt zehn Mannschaften teilnahmen. Nach einem spannenden Turnierverlauf setzte sich in der Vorrunde der Gruppe I die Mannschaft der JSG Mudau durch und belegte mit zehn Punkten und 6:2 Toren eindrucksvoll und ungeschlagen den ersten Platz. Den zweiten Platz erspielte sich die JF Ravenstein mit acht Punkten und 5:1 Toren. In der zweiten Spielgruppe belegte die Mannschaft der JSG Walldürn mit neun Punkten und 7:4 Toren den ersten Platz gefolgt von der JSG Altheim mit sieben Punkten und 7:3 Toren.

In den beiden Halbfinalspielen standen sich dann der Sieger der Gruppe eins, die JSG Mudau und der Zweitplatzierte der Gruppe zwei, die JSG Altheim, gegenüber Das Spiel endete klar mit 4:0 Toren für die Mannschaft aus dem Odenwald.

Kampfbetonte Partie

In der zweiten Partie zwischen der JSG Walldürn (Sieger der Gruppe 1) gegen die JF Ravenstein (Zweiter Gruppe II) ging es wesentlich spannender zu. Das kampfbetonte Spiel endete knapp mit 5:4 nach Neunmeterschießen für die Mannschaft aus Walldürn. Mit Spannung und vor vielen Zuschauern standen sich dann im Finalspiel um den Turniersieg die beiden besten Mannschaften des Turniers, die JSG Mudau und die JSG Walldürn gegenüber, das nach regulärer Spielzeit 2:2 unentschieden endete, nachdem die Mudauer praktisch in der Schlussminute doch noch den verdienten Ausgleich erzielten. Durch ein weiteres Neunmeterschießen musste der Sieger ermittelt werden. Die JSG Walldürn entschied die Partie knapp für sich und siegte mit 5:6 Toren.

Die anschließende Siegerehrung nahmen der Fußballkreisvorsitzende Klaus Zimmermann, Staffelleiter Harry Langer und Kreisjugendleiterin Patricia Jakob vor. Zimmermann freute sich über die sehr gute Resonanz der teilgenommenen Mann-schaften bei diesem Turnier. Heute habe man 23 sehr faire Spiele gesehen, und die Mannschaften haben einen hervorragenden und tollen Fußball geboten. Das ausgeglichene Turnier musste letztendlich, so Zimmermann, im Neunmeterschießen entschieden werden. Sein Dank galt neben den Spielern, Betreuern und der Gemeinde Rosenberg sowie auch der Turnierleitung mit Harry Langer und Patricia Jakob für die tolle Organisation des Turniers. Jürgen Galm in seiner Eigenschaft als stellvertretender Präsident des Badischen Fußballverbandes zeigte sich überrascht über die faire Spielweise der jungen Mannschaften und lobte auch die tollen und torreichen Spiele. Er wünschte sich, dass auch die weiterhin angebotenen Turniere auch weiterhin so gut besetzt werden würden. Kreisjugendleiterin Patricia Jakob nahm dann die Siegerehrung vor und Staffelleiter Langer überreichte unter dem Jubel der siegreichen Mannschaft und der Fans den Siegerpokal sowie einen Spielball an die Mannschaft der JSG Walldürn. Einen Ball erhielt ebenso der „zweite Sieger“, die Mannschaft aus Mudau.

Routiniertes Team

Ihr besonderer Dank galt auch dem routinierten Schiedsrichterteam mit Julia Sturm (VfR Gommersdorf), Thomas Mistele (TSV Oberwittstadt), David Schiffmacher (SV Walldürn) und Luis Müsch (SV Hettigenbeuern).

Der Turniersieger die Mannschaft aus Walldürn vertritt den Sportkreis Buchen bei den Badischen Hallenmeisterschaften die am 16. Februar in der Pattberghalle in Mosbach stattfinden. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019