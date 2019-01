Das waren wichtige Punkte

In der Januar-Doppelrunde am 13. und 27. Januar konnten alle Amateurteams der Schachfreunde wichtige Punkte verbuchen und ihre Spitzenplätze in den jeweiligen Ligen behaupten.

Nach einem 4:4-Unentschieden bei Buchen II besiegte die Verbandsliga-Mannschaft der Schachfreunde am Sonntag auch in dieser Höhe verdient Sandhausen mit 6:2. Schon früh stand der Mannschaftssieg nach ungefährdeten Einzelsiegen von Viktor Gasthofer, Michael Pfleger, Klaus Kistner und Josef Steinmacher fest. Die restlichen Partien endeten remis.

Die „Zweite“ liegt nun nach fünf von neun Runden mit 6:4 Punkten über Soll und hat bereits zu den Abstiegsplätzen vier Punkte Abstand. Zu verdanken haben die Schachfreunde dies zwei herausragenden Einzelleistungen: Mit Josef Steinmacher und Michael Pfleger sind gleich zwei Spieler mit vier erzielten von fünf möglichen Punkten unter den besten sechs Spielern der gesamten Liga.

Die „Dritte“ fügte in der Bereichsliga ihrem klaren 5:3-Sieg gegen Aufstieger Eppelheim einen noch etwas deutlicheren 5,5:2,5-Sieg bei Buchen-Walldürn hinzu. In beiden Begegnungen war der Kampf nach schnellen Einzelsiegen jeweils früh entschieden. Die Doppelsiege von Berthold Riegel und Alexander Winogradov reichten dann zum jeweils klaren Mannschaftserfolg. In der Liga führen Rohrbach-Boxberg, Bad Mergentheim III, Paimar und Steinsfurt mit 8:2 Punkten. Dieses Quartett nahm sich gegenseitig jeweils zwei Punkte ab. Beste Aussichten auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga hat Paimar, das schon gegen alle drei anderen gespielt hat. Bad Mergentheim hat das schwerste Restprogramm.

In der Bezirksklasse liefert sich weiterhin Bad Mergentheim IV ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Paimar II um die Odenwald-Meisterschaft. Die Entscheidung im Titelkampf wird aller Voraussicht nach erst im direkten Duell im vorletzten Spiel der Rückrunde fallen. sfr

