David Dittrich mit einer Glanzleistung

Anzeige

Die Ringe, bei denen die Hettinger mit zahlreichen Kraftelementen wie Hangwaage, Kreuzhang in verschiedenen Ausführungen, Stemme vorwärts in den Winkelstütz und Salto mit Schraube als Abgang, ist eines der Lieblingsgeräte. Mit Tobias Schmelcher (10,75), Lukas Schmidt (10,7), David Dittrich (10,55) und Christoph Schmelcher (10,2) riefen alle FCler die erwarteten Leistungen ab. Der zweite Gerätesieg mit 42,2:24,9 Punkten war souverän.

Am Sprung forderte Trainer Michael Schmelcher höchste Konzentration von seinen Turnern, da diese nur einen Versuch hatten. Nicolas Heck (11) mit Tsukahara, David Dittrich (11), Wörner Noah (10,75) und Pascal Briem (10,6) mit Überschlag halbe Drehung sicherten den Gerätesieg mit 43,35:42,3 Punkten.

Am Barren setzte Tobias Schmelcher mit der höchsten Wertung von 11,6 Punkten gleich ein Ausrufezeichen. Seine Teamkollegen Pascal Briem (11,35), Nicolas Heck, (11,1) und Noah Wörner (10,85) bestätigten die gute Ausgangslage und zeigten ebenfalls keine Schwächen. Auch dieses Gerät wurde deutlich mit 44,9:32,35 Punkten gewonnen.

Am Reck zeigte vor allem Routinier David Dittrich eine Glanzleistung mit den Elementen Überkehren, Kamm- und Ristriesen, riesen mit halber Drehung und Doppelsalto als Abgang. Er schaffte die Tageshöchstwertung von 10,8 Punkten an diesem Gerät. Tobias Schmelcher (10,75), Pascal Briem (10,55) und Christoph Schmelcher (9,75) rundeten das gute Ergebnis ab. Da Bretten am Reck mit nur zwei Turnern agierte, siegte der FC hier mit 41,85:13,45 Punkten. Am Schluss lag Hettingen mit 251,55 Punkten deutlich vor dem TV Bretten mit 179,05 Punkten. Bester Einzelturner war Tobias Schmelcher mit 63,1 Punkten. mis

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018