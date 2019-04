Den Titelgewinn nach hart umkämpften Partien gerade noch über die Ziellinie gerettet

Am achten Spieltag des Badischen Schachverbandes waren fünf Teams des Schachclubs BG Buchen im Einsatz, wobei der erreichte Klassenerhalt der „Zweiten“ in der Verbandsliga Nord mit dem 5:3-Heimsieg über den SC Pforzheim I und die Erringung der Meisterschaft „Vierten“ in der Kreisklasse – trotz einer 3:5-Niederlage gegen SF Bad Mergentheim VI – herausragten. Mit den hart errungenen beiden Zählern über die „Goldstädter“ aus Pforzheim liegt der SC BG Buchen II in der Verbandsliga Nord vor dem Abschlussspieltag mit 7:9-Mannschaftspunkten auf dem gesicherten Rang sieben in der Tabelle bei drei und mehr Zählern Vorsprung vor den abstiegsbedrohten Mannschaften SC Pforzheim, SK Sandhausen und SV Walldorf II und kann dem letzten Spieltag am 5. Mai bei SK Heidelberg-Handschuhsheim beruhigt entgegensehen. Der Wettkampf begann mit einem sicheren Unentschieden von Bernhard Greis (an Brett 6 gegen den deutlich wertungsstärkeren Eberhard Schulze).

Gehrig macht „Big Point“

Nach etwa drei Stunden Spielzeit sah es dann schon sehr hoffnungsvoll für Buchen an den übrigen Brettern aus. Es folgte der sehr souverän herausgespielte Punktgewinn von Jakob Schuhmacher (Brett 5) und der wohl spielentscheidende „Big Point“ von Matthias Gehrig (Brett 4). Gehrig benötigte in Zeitnot alle Konzentration, um seine Position beisammenzuhalten, als ihm sogar ein taktischer Schlag gelang, der den Pforzheimer Vereinsvorsitzenden Dr. Christoph Mährlein sofort zur Aufgabe zwang. Dann aber wollte Matthias Becker (Brett 3 gegen den jungen Martin Hartmann) seine gewinnträchtige Stellung wohl zu schön spielen, was allerdings seinen Gegner ins Remis entschlüpfen ließ, und Felix Hefner (Brett 7) verlor. Er kam nach einer gedrückten Eröffnungsphase sehr chancenreich ins Mittelspiel, was seinen Gegner Stefan Schork in hochgradige Zeitnot brachte, und hier fand Felix Hefner nicht das Beste

Es folgte das sehr sichere Unentschieden von Mannschaftsführer Carsten Gogollok (an Brett 8 gegen Udo Leibbrand), der umsichtig wie immer die Stellung vollkommen im Gleichgewicht hielt. Den Mannschaftssiegpunkt sicherte dann IM Zoltan Hajnal ohne Probleme an Brett 2 mit dem Gewinn gegen Markus Hilzinger.

Nun versuchte noch IM Istvan Sipos ohne Risiko am Spitzenbrett seine Partie mit Schwarz gegen FM Stefan Bücker zu gewinnen, doch der verteidigte sich fehlerfrei und sicherte das Remis, was den wichtigen 5:3-Endstand für die Odenwälder bedeutete.

Der SC BG Buchen III lieferte in der Bezirksklasse Heidelberg der deutlich wertungsstärkeren SG Wiesloch/Baiertal an den heimischen Brettern einen großen Kampf, unterlag lediglich mit 3,5:4,5 und ist bei 7:9-Mannschaftspunkten und Rang sieben in der Tabelle noch nicht gesichert, denn die schlussplatzierten Vereine liegen mit lediglich zwei Zählern Rückstand noch in Reichweite. Die Kreisklasse Odenwald hatte am Abschlussspieltag eine Gemeinschaftsveranstaltung mit allen Mannschaften, die am Burghardt-Gymnasium Buchen stattfand.

Dramatische Begegnung

Hier entwickelte sich die Meisterschaftsfrage zwischen dem SC BG Buchen IV und dem SC Mosbach IV noch einmal höchst dramatisch und die BGB-Vierte konnte bei gleichen Mannschaftspunkten (je 7:3) lediglich auf Grund des besseren Brettpunktverhältnisses (25,5 gegenüber 20) die Meisterschaft gerade so über die Ziellinie retten. Der SC BG Buchen IV kassierte eine 3:5-Niederlage gegen die stark angetretenen SF Bad Mergentheim VI – in der Kreisklasse werden in Viererteams je ein Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Punkte für die Buchener holten der sehr überzeugende Adrian Amann mit zwei Siegen und Florian Hefner mit einem Sieg. Robert König und Aaron Amann verloren ihre Partien. Der SC Mosbach IV trumpfte gegen den SC BG Buchen V groß auf, gewann mit 5:3 und verpasste den Titel und Aufstieg knapp.

Die Einzelergebnisse (Buchen zuerst genannt): Kai Elancev – 1:1; Klaus Kolb – Markus Janich 1:1; Martin Scheuermann – David Scheuermann 0:2 und David Weniger – Maja Frank 1:1.

In der Begegnung BG Buchen VI – SF Bad Mergentheim VII holte bei der 1:7-Niederlage lediglich Maximilian Wieder an Brett 3 einen Punkt für Buchen, Manuel Frieß, Paul Kaufmann sowie Neuling Nico Henk verloren. eb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019