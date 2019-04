Der Ausgang ist völlig ungewiss

Mit fünf aktiven Mannschaften sind die Basketballer des TSV Buchen im Herbst letzten Jahres in die Spielzeit 2018/19 gestartet. Nach circa sieben Monaten voller anstrengender Trainingseinheiten und spannender Basketballspiele blickt man nun mit zwei gewonnenen Meisterschaften und zwei erreichten Vizemeisterschaften auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück.

Im männlichen Nachwuchsbereich konnte die U18-Mannschaft mit dem Trainerduo Maximilian Linsler und Maik Junemann mit nur einer Niederlage die Meisterschaft in der Landesliga erzielen.

Obwohl für die männliche U16 am kommenden Samstag um 15 Uhr noch ein Nachholspiel in der Sport- und Spielhalle ansteht, steht das Team um die beiden Trainer Alexander Kull und Leon Linsler bereits als Vizemeister der Bezirksliga fest.

Im Seniorenbereich gelang der zweiten Herrenmannschaft ein Meisterstück. Mit der richtigen Mischung aus „jung“ und „erfahren“ führte Trainer Timon M’Butu die Mannschaft an die Spitze der Kreisliga A und damit zur Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga Rhein/Neckar. Für die Damenmannschaft um das Trainerduo Jens Oberhauser und Steffen Börkel endete das Abenteuer Landesliga leider weniger erfolgreich. Trotz vieler guter Spiele mit zum Teil nur knappen Niederlagen waren am Ende zwei Siege einfach zu wenig, um die Klasse halten zu können. Der Saisonverlauf der ersten Herrenmannschaft um das Trainderduo Christian und Matthias Saur erinnerte zum Teil an eine Achterbahnfahrt. Während man phasenweise gut aufspielte und mit tollem Basketball überzeugen konnte, zeigte die Mannschaft auch immer wieder schwache Auftritte, wie zuletzt bei der Niederlage beim Tabellenletzten aus Billigheim. Das Team stand nach 20 Spieltagen auf dem zweiten Platz der Landesliga Rhein/Neckar, so dass am Ende nur der verdiente Meister, die KuSG Leimen, eine bessere Bilanz hatte. Mit dem Erreichen der Vizemeisterschaft ist die Saison für die „Skyhookers“ allerdings noch nicht zu Ende, denn damit qualifizierte man sich für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Oberliga-Baden.

Die Aufstiegsspiele finden zwischen den beiden Vizemeistern des Landesliga Rhein/Neckar (TSV Buchen) und der Landesliga Schwarzwald/Oberrhein (TV Rastatt-Rheinau) statt. Da die beiden Mannschaften aufgrund der unterschiedlichen Ligenzugehörigkeit in der laufenden Saison noch nicht gegeneinander spielten, sind die Kräfteverhältnisse nur schwer einzuschätzen. Gewiss ist nur, dass man in Buchen hochmotiviert ist, nach der bitteren Relegationspleite vor zwei Jahren, nun am Ende als Sieger vom Platz zu gehen und somit zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die höchste Spielklasse Badens aufzusteigen.

Das Hinspiel findet am kommenden Samstag um 18 Uhr, in der Sport- und Spielhalle Buchen statt. Der Eintritt ist frei. msa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019