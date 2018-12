Der Ausrichter des großen Wettkampfs erweist sich als ganz besonders treffsicher

Die Bezirkshallenmeisterschaft im Bogenschießen fand in der Sporthalle in Edelfingen erstmals statt. Es wurden die Disziplinen Langbogen und Blankbogen geschossen. Dafür qualifizierten sich auch wieder zahlreiche Bogenschützen des SV Edelfingen. Aus dem ganzen Bezirk Hohenlohe starteten 36 Blankbogenschützen und 18 Langbogenschützen und -schützinnen zum sportlichen Wettstreit.

Die Langbogenschützen begannen um 9 Uhr mit ihrem Wettkampf. Die zwei weiteren Gruppe bestanden aus Blankbogenschützen. Deren Start war um 12.30 Uhr und 15.40 Uhr.

Bei den Blankbogenschützen in der Schülerklasse C wurde Mirco Scherer vom DMSG Mergentheim Bezirksmeister. In der Schülerklasse A musste sich Luca Scherer vom DMSG Mergentheim seinem direkten Kontrahenten Silas Frank von der Sabt. Kirchensall geschlagen geben und erreichte den zweiten Platz.

In der Herrenklasse erreichte Steffen Bader, SV Wachbach, vor Nikolai Popp, SV Edelfingen, den ersten Platz. Steffen Hess, SV Edelfingen, sicherte sich in dieser Disziplin den dritten Platz. Bei den Damen wurde Bianka Bauer, SV Wachbach, vor Birgit Gazaneo, Sabt. Kirchensall Bezirksmeisterin. Karin Riegel, DMSG Mergentheim, belegte den 3. Platz. In der Masterklasse verwies Dietmar Denk seine Schützenkollegen Walter Frank und Wolfgang Ulshöfer, alle vom SV Edelfingen, auf den zweiten und dritten Platz.

Bei den „Master weiblich“ wurde Edith Ehrmann, SV Wachbach, Bezirksmeisterin vor Brigitte Kriegel-Drost, SV Edelfingen, und Renate Betz vom SV Wachbach. Bei den Senioren startete der 79-jährige Klaus Washof nach langer Verletzungspause nochmals durch. Nachdem er sich bereits den Titel des Kreismeisters sichern konnte, wurde er jetzt auch Bezirksmeister.

Edelfingen Meister

In der Mannschaftswertung holten sich die Bogenschützen des SV Edelfingen Steffen Hess/Walter Frank/Nikolai Popp den Meistertitel vor der weiteren Mannschaft des SV Edelfingen Armin Ulshöfer/Wolfgang Ulshöfer/Dietmar Denk. Den dritten Platz erreichte die Mannschaft des SV Wachbach mit Bianca Bauer/Steffen Bader/Falk Göbel. Bei den Langbogen Herren konnte Walter Frank vom SV Edelfingen den Sieg einholen. Den zweiten Platz belegte Dietmar Denk vor Guido Deißler, beide vom SV Edelfingen. In der Damenklasse holte sich Sabine Rügler, SC Diana Oberheimbach, den Bezirksmeistertitel.

Edith Ehrmann, SV Wachbach, erreichte hier den zweiten Platz, vor Iris Kutyniok, BO Abt. Ohrnberg. In der Mannschaftswertung wurden die Bogenschützen des SV Edelfingen Frank Walter/Dietmar Denk und Guido Deißler Bezirksmeister. Den zweiten Platz belegten Sabine Rügler, Matthias Rügler und Peter Dietrich vom SC Diana Oberheimbach. Den dritten Platz erreichte die Mannschaft des SV Wachbach mit Edith Ehrmann, Falk Göbel und Jürgen Wehrhahn. sve

