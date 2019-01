Der Einsatz am Ende brachte nichts mehr

TSV Röttingen – TV Unterdürrbach 1:3 (25:14, 19:25, 14:25, 21:25)

Röttingen: M. Haag, N. Hofmann, S. Krieger, J. Roman, K. Lutz, S. Rupp, V. Schmitt, C. Schweizer, C. Thomas, E. Treiblmair-Thomas.

Beim ersten Spiel im neuen Jahr ging es für die Damen I des TSV Röttingen nach Unterdürrbach. Im ersten Satz dominierten die Gäste aus Röttingen und gingen sofort in Führung. Gute Leistungen in Abwehr und Angriff ließen dem Gegner keine Chance, ins Spiel zu finden und führten zum 1:0 für den TSV. Der zweite Satz begann ausgeglichen, doch nach einigen Punkten wendete sich das Blatt, die Gegner setzten sich ab und glichen zum 1:1 aus. Druckvolle Aufschläge von gegnerischer Seite machten es auch im dritten Satz schwierig, in Führung zu gehen. Der vierte Satz begann leider nicht besser. Viele Eigenfehler ließen zunächst eine deutliche Führung des Gegners zu. Doch der Kampfeswille der Röttinger Damen erwachte noch einmal. Sie kämpften sich Punkt für Punkt an die Gegner heran, schafften aber den Satzgewinn nicht. cs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019