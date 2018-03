Der erste Titel in diesem Jahr

Anzeige

Die Flag-U15 der Schwäbisch Hall Unicorns trat in Ludwigsburg beim Final-Turnier um die baden-württembergische Hallenmeisterschaft an. Im Endspiel setzte man sich mit 25:7 gegen die Titelverteidiger aus Holzgerlingen durch.

Besonders hart umkämpft war das Halbfinalspiel gegen die Pforzheim Wilddogs. Die Unicorns hatten sich kurz vor Ende durch einen Touchdown von Lennert Fink auf 39:40 herangearbeitet. Schwäbisch Hall versuchte anschließend den Extra-Punkt, um die Partie auszugleichen und die Entscheidung in der Verlängerung zu suchen. Das Vorhaben misslang jedoch, und bei nur noch 40 Sekunden auf der Uhr schien das Spiel verloren. Im Gefühl des Sieges unterliefen den Wilddogs nun aber zwei folgenschwere Fehler. Zunächst mussten sie wegen einer Strafe nahe an die eigene Endzone heranrücken. Und im nächsten Spielzug gelang es dann dem heranfliegenden Chris Pietsch, dem zögernden Pforzheimer Quarterback die Flagge in der eigenen Endzone zu entreißen. Dieser Safety brachte zwei Punkte zum 41:40 und damit den Finaleinzug für die Unicorns.

Nach dem Halbfinalkrimi kam es im Endspiel zur Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die Holzgerlingen Twister, die sich im zweiten Halbfinale gegen die Ludwigsburg Bulldogs durchgesetzt hatten.