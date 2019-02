Der Klassenerhalt ist noch zu schaffen

Die Mannschaft des SRC Taubertal hatte in Bad Mergentheim im „Kraftwerk 1986“ Heimspielrecht gegen die Mannschaften Nürtingen III und Moskitos Waiblingen II.

Nach insgesamt 14 Spielen und Tabellenplatz acht mussten deshalb unbedingt Punkte her, um der drohenden Relegation in die Bezirksliga Nord-Württemberg zu entgehen. Verletzungspech und drei enge, unglückliche Niederlagen hatten zu der angespannten Situation geführt, bei der von Platz fünf bis acht alle Mannschaften punktgleich mit 13 Punkten gelistet waren.

Es galt primär, im ersten Spiel die derzeitige Nummer fünf aus Nürtingen zu schlagen, denn die Mannschaft aus Waiblingen war wie befürchtet mit drei Spielern aus der Oberliga angereist, hier rechnete man sich somit eigentlich keine reellen Chancen aus. Die Begegnung gegen Nürtingen III ging schnell in die richtige Richtung, und alle Leistungsträger konnten zuverlässig ihre Leistung abrufen. Zuerst musste Sigi Götzelmann auf Position vier gegen Sven Schröter ran und konnte durch sein schnelles, druckvolles Spiel mit einem ungefährdeten 3:0 den ersten Sieg einfahren. Thorsten Schlechtweg auf Position drei spielte danach gegen Christian Fallscheer. Mit seinem Spielverständnis, seinen platzierten Stopps und seinen langen Bällen setzte er seinen läuferisch sehr starken Gegner permanent unter Druck und gewann ebenfalls mit 3:0, ein Unentschieden war somit für die Taubertäler auf alle Fälle erreicht. Auf Position zwei wurde an diesem Spieltag Ulrich Wörner als Gastspieler aus der hessischen Landesliga eingesetzt.

Ulrich Wörner musste gegen den Altmeister aus Nürtingen, Erhard Huber, spielen, der den ersten Satz auch mit 11:8 gewann. Erst danach fand Wörner zu seiner Form und gewann die folgenden drei Sätze. Somit war gegen Nürtingen III der Sieg eingefahren, und es stand nur noch die Begegnung von Martin Schlett gegen Hannes Hergenröter auf Position eins an. Die erste Partie mit einem klaren 4:0, die ersten drei Punkte für die Taubertäler waren mehr als verdient.

Vor der zweiten Begegnung gegen die übermächtig erscheinenden Moskitos aus Waiblingen wurde das erfolgreiche Quartett vom ersten Spiel erneut gesetzt. Sigi Götzelmann hatte auf Position vier gegen Armin Fellmeth einen Gegner, bei dem er in allen bisherigen Partien der letzten Jahre immer als Verlierer vom Court ging. Götzelmann versuchte, Fellmeth mit harten Schlägen hinten zu halten, um diesen nicht zu seinen sehr platzierten Stopps kommen zu lassen. Die Rechnung ging zunächst auf, und er konnte die ersten beiden Sätze verdient gewinnen. Im dritten Satz drehte Armin Fellmeth auf und demonstrierte sein ganzes Können, er ließ Götzelmann mit einem 1:11 nicht den Hauch einer Chance. Mit dem Mut der Verzweiflung fand Götzelmann im vierten Satz wieder zu seinem Spiel und gewann 3:1. Thorsten Schlechtweg musste nun gegen Volker Koch antreten. Schlechtweg nutzte den ersten Satz, um sich auf Koch einzustellen, verlor diesen jedoch mit 8:11. Den zweiten Satz gewann er knapp mit 11:9. Koch musste nun dem hohen Tempo Tribut zollen und verlor dadurch den dritten Satz. Schlechtweg musste den nächsten Satz mit 1:11 abgeben, somit stand es 2:2. Der letzte Satz war entscheidend. Erst beim Stand von 8:8 fuhr Schlechtweg mit drei sehenswerten Ballwechseln den zweiten Sieg für Taubertal ein.

Ulli Wörner war nun an der Reihe, gegen Yehia Semeda, einem ehemaligen ägyptischen Jugendnationalspieler sein Können unter Beweis zu stellen. Mit seinen äußerst präzise geschlagenen Bällen aus jeder Ecke des Courts, Trickschlägen aus dem Handgelenk und seiner Erfahrung setze er Wörner permanent unter Druck, der den ersten Satz mit 3:11 abgeben musste. Im zweiten Satz lief er sich die Seele aus dem Leib, kämpfte um jeden Punkt, aber auch diesen musste er trotz aller Anstrengung in der Verlängerung mit 10:12 abgeben. Der dritte Satz ging danach wieder an Yehia, somit verlor Wörner sein Spiel mit 0:3. Es stand nun aus Taubertäler Sicht 2:1, das letzte Spiel an diesem Tag musste die Entscheidung bringen.

Martin Schlett hatte es hierbei mit Benny Nonner zu tut, der normalerweise in der Oberliga vorn mitmischt. Was dieses Spiel technisch und spielerisch zu bieten hatte, ließ selbst eingefleischten Squashkennern und Zuschauern den Atem stocken, ein Spiel auf diesem Niveau hatte das Kraftwerk schon lange nicht mehr erlebt. Nonner verlor den ersten Satz mit 6:11. Dafür drehte er im zweiten Satz auf und holte sich diesen nach unendlich langen Ballwechseln, denen Martin gegen Ende nichts mehr entgegen setzen konnte. Der verlor diesen knapp mit 9:11. Mit voller Entschlossenheit kämpfte Schlett danach im dritten Satz gegen den wie entfesselnd durch den Court fliegenden Nonner. Trotzdem behielt Martin Schlett mit 11:9 knapp die Oberhand. Genauso ging es im vierten Satz weiter, etwa ab der Mitte waren beide Spieler der Erschöpfung nahe und mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Benny Nonner gewann danach mit 11:6, leider ging auch der letzte Satz an ihn und somit hatte Martin Schlett dieses begeisternde Spiel mit 2:3 verloren.

Noch zwei Partien

Somit endete die Partie gegen die Moskitos Waiblingen 2:2 unentschieden. Da bei einer Punktgleichheit das Satzverhältnis zählt, konnte Waiblingen zwei Punkte, Taubertal einen Punkt für sich verbuchen. Bei noch zwei ausstehenden Partien am 16. März gegen Steinheim und Böblingen besteht nun für die Taubertäler, die sich mit diesen zwei Ergebnissen auf den fünften Rang geschoben haben, die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.

