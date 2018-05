Der Nachwuchs für Olympia

Anzeige

Erwartungsgemäß setzen sich die Schüler des MPG Heidenheim durch und belegten am Ende Platz eins vor der Mannschaft des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim. Die Gastgeber erreichten Platz zehn.

Im Wettkampf V der Grundschüler waren Mannschaften der Freien Evangelischen Schule Stuttgart (zwei Teams), der Mörikeschule Backnang, des Bildungszentrums Gerstetten (vier Teams) und des Bildungszentrums Niederstetten (vier Teams) am Start und kämpften um die Platzierungen.

Während sich hier das Bildungszentrum Gerstetten den Titel des RP-Meisters sicherte, erreichten die Grundschüler des BZ Niederstetten den guten viertenPlatz.

Im Anschluss an das Turnier nahm die Bürgermeisterin der Stadt Niederstetten, Heike Naber, die Siegerehrung vor. „Schwer beeindruckt“ zeigte sie sich dabei angesichts des hohen Spielniveaus, das die Kinder in beiden Wettkampfklassen gezeigt hätten. Dass Kinder bereits im Grundschulalter die Mannschaftssportart Volleyball erlernen und ihre Fähigkeiten im fairen Wettkampf anwenden könnten, verdiene höchste Anerkennung, so die Bürgermeisterin.

Ein besonderes „Bonbon“ gab es bei der Siegerehrung für die Grundschulmannschaften. Teams aller vier vertretenen Grundschulen hatten sich Qualifikationsplätze für das Württembergische Landesturnier am 14. Juni gesichert, das vom Volleyball-Landesverband Württemberg veranstaltet wird. In diesem Landesturiner treffen sie auf die besten Grundschulteams aus Südwürttemberg. Die Spiele finden in der Stuttgarter „Scharrena“ statt und gehören zum „Vorprogramm“ der Volleyball-Nations-League der Damen-Nationalmannschaften, die ab 16 Uhr Uhr aufeinander treffen. bzn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018