Die erste Kegel-Herrenmannschaft des SKC Markelsheim stoppte den Negativtrend und bezwang zuhause die zweite Mannschaft des KC Schrezheim mit 6:2 bei 3259:3204 Holz. Die Markelsheimer Anfangsachse, bestehend aus Heiko Leber und Robin Kaltenbach, hatte bereits deutlich besser ins Spiel gefunden als die Startspieler der Gäste. Sowohl Leber als auch Kaltenbach entschieden ihre Duelle gegen Walther Kruppa beziehungsweise Alexander Lang jeweils mit 3:1.

Komfortable Führung

Dabei sicherten sie nicht nur die ersten beiden Mannschaftspunkte für den SKC, sondern erkämpften gleich auch eine komfortable 77 Holz-Führung. Leber kegelte mit einem Einzelergebnis von 581 Holz zugleich den Tagesbestwert. Sein Gegner blieb mit 519 geschobenen Kegeln weit dahinter zurück. Kaltenbach hielt seinen Kontrahenten mit einem 521:506 auf Distanz. Im mittleren Spielabschnitt trat Torsten Leber gegen Dieter Theumer an. Der Zweikampf war am Ende mit einem 2:2 nach Sätzen zwar ausgeglichen, insbesondere dank einer herausragenden Schlussbahn von 161 Holz hatte sich Leber allerdings mit einem 550:512 unmissverständlich von seinem Rivalen abgesetzt.

Tobias Müller erwischte mit Andre Gubitz den besten Akteur der Gäste. Mit einem Ergebnis von 526:563 bei einem 1:3 nach Sätzen war es ihm schlussendlich nicht möglich, den Mannschaftspunkt für sich zu beanspruchen. Der Punktverlust war für die Hausherren jedoch zu verschmerzen, da die Gesamtführung mit nun 78 Holz weiterhin auf einem konstanten Niveau gehalten worden war. Auch für Timo Leber verlief der Einsatz erfolgreich. Mit einem unangefochtenen 3:1-Sieg bei bemerkenswerten 572:548 Holz über Daniel Lau tütete er den nächsten Mannschaftspunkt für den SKC ein. Dirk Marquardt gelang es im verbleibenden Einzelspiel dagegen zu keinem Zeitpunkt, seinen Konkurrenten David Hensel ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nachdem nach schon drei Sätzen vorzeitig die Entscheidung zugunsten des Gastes gefallen war, wurde für die letzten 30 Schübe Helmut Freymüller auf Seiten des Sportkegelclubs eingewechselt. Freymüller attackierte den Schrezheimer Spieler noch einmal erfolgreich und sorgte dafür, dass kein allzu großer Anteil des Gesamtvorsprungs seines Teams eingebüßt wurde. Ernsthaft in Gefahr geriet der Markelsheimer Sieg ohnehin nicht mehr. Mit einer Bilanz vonvier Siegen und zwei Niederlagen wird gegenwärtig der zweite Tabellenplatz in der Oberliga Nordwürttemberg belegt.

„Zweite“ besiegt Göggingen

Im Anschluss empfing die zweite Mannschaft des SKC Markelsheim den SV Göggingen. Auch in diesem Spiel blieben die Punkte nach einem 5,5:2,5 Sieg bei 3079:3007 Holz in Markelsheim. Im ersten Spieldrittel hatten die Vorteile noch hauchdünn auf Seiten der Gäste gelegen. Gerd Reißenweber und Ewald Holzner teilten sich bei exakt 479:479 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Steffen Lehr musste Robin Heeb nach einem 2:2 bei 495:503 Holz den zweiten zu verteilenden Mannschaftspunkt überlassen. In der Mittelpaarung entpuppte sich Christian Freymüller als Matchwinner. Mit seinem 3:1-Sieg bei 558:482 Holz über Martin Österle lieferte er den souveränsten Auftritt des Nachmittags ab und verschaffte seinem Team etwas Luft im Hinblick auf das Mannschaftsgesamtergebnis.

In einer hart umkämpften und engen Auseinandersetzung behauptete sich Alois Schneider außerdem mit 2:2 bei einem besseren 537:534 gegenüber Markus Esswein. Ebenso ausgeglichen verliefen auch die letzten beiden Einzelkämpfe. Björn Maurer war in seinem Spiel gegen Ernst Maier mit einem 2:2 bei 513:503 am Ende der glücklichere Kegler. Bruno Lang reichte sein 2:2 gegen Thomas Heeb dagegen nicht zum Punktgewinn. Mit einem Paarungsendstand von 497:506 lautete das Einzelergebnis zugunsten des Gastes. jn

