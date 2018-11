Die „Erste“ enttäuscht, die „Zweite“ macht’s besser

Das Gastspiel der ersten Herrenmannschaft des SKC Markelsheim beim SV Heilbronn am Leinbach endete für den SKC mit einer 3:5-Niederlage.

In der nach Mannschaftspunkten ausgeglichenen Partie führte das Mannschaftsgesamtergebnis zur Spielentscheidung. Dieses lautete am Ende mit 3252:3202 Holz relativ eindeutig zugunsten der Heilbronner Kegler.

Leber gewinnt sein Match

Für den SKC waren Heiko Leber und Dirk Marquardt ins Spiel gestartet. Leber bezwang seinen Gegner Stefan Springer mühelos mit 3:1 bei 545:519 Holz. Marquardt hatte mit Steffen Hermann den stärksten Spieler der Gastgeber erwischt. Über weite Strecken des Einzelspiels hielt er zwar gut mit, musste Hermann jedoch nach einem 1,5:2,5 bei 535:563 Holz den Sieg überlassen.

Mit einem hauchdünnen Rückstand von nur zwei Kegeln griffen Robin Kaltenbach und Torsten Leber in der Mittelpaarung für den SKC ins Geschehen ein. Kaltenbach schaffte es nicht, seinen Kontrahenten Mario Holtz ernsthaft in Bedrängnis zu bringen und gab seinen Mannschaftspunkt nach einem 1:3 bei 481:532 Holz ab.

Genau spiegelverkehrt entwickelte sich das Duell zwischen Leber und Arnold Schenker, so dass aus Markelsheimer Sicht am Ende ein 3:1 bei 545:536 Holz auf der Bahnanzeige stand.

Rückstand auf 44 Holz

Im Ergebnis war der Rückstand für die Gäste jedoch auf zwischenzeitlich 44 Holz angewachsen. Timo Leber mobilisierte alle seine Kräfte und rang Andreas Vogt mit 3:1 und dem besten Tageseinzelergebnis von 587:549 Holz nieder. Bei der geplanten Aufholjagd hielt Helmut Freymüller allerdings nicht Schritt. Der letzte zu verteilende Mannschaftspunkt ging nach einer eindeutigen 1:3-Niederlage bei 509:553 Holz an Maurice Correll. Da der SKC Markelsheim somit in Summe 50 Kegel weniger geschoben hatte, reichte es, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen, nicht aus, die Hälfte aller Einzelwettkämpfe gewonnen zu haben. Der SKC Markelsheim II trat auswärts beim 1. SKC Heubach an. Hierbei bestätigte die Mannschaft einmal mehr, dass sie nicht zu Unrecht mit um die Meisterschaft in der 1. Bezirksliga Ostalb Hohenlohe spielt und sicherte sich einen perfekten 8:0-Sieg bei 3123:3068 Holz.

Schon in der Anfangspaarung bewiesen Gerd Reißenweber und Christian Freymüller das geschicktere Händchen an der Kugel und besiegten ihre Konkurrenten mit 2,5:1,5 (545:536) und mit 3:1 (525:513).

Mit dem Glück im Bunde

In der Mittelpaarung sollte dann auch das Glück auf Seiten der Markelsheimer sein. Tobias Müller gewann sein Einzelspiel trotz schlechterem Gesamtergebnis mit 3:1 (508:520). Steffen Lehr ließ dagegen nichts anbrennen und beendete seinen Einsatz souverän mit 3:1 (507:465). Im letzten Spielabschnitt war Fortuna auch auf Seiten von Björn Maurer.

Bei einem Ergebnisgleichstand von 520:520 Holz lag der Vorteil nach einem 2,5:1,5 nach Sätzen bei dem Spieler der Gäste. Bruno Lang behielt in einem Wettstreit auf absoluter Augenhöhe nach einem 2:2 denkbar knapp mit 518:514 Holz die Oberhand. Die dritte, gemischt spielende Mannschaft setzte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung im Spitzenspiel auswärts beim TV Niederstetten mit 7:1 (2916:2794) durch und darf sich über die Herbstmeisterschaft in der Bezirksklasse C Nord freuen.

Das Spiel in Zahlen aus Markelsheimer Sicht: Freymüller D. – Moosherr P. 2:2 (511:482); Kleefeld E. – Trabert G. 2:2 (487:464); Neft J. – Kenk M. 2:2 (482:467); Glaser M. – Fladung G. 4:0 (487:435); Freymüller S. – Keim N. 3:1 (506:458); Rumm M. – Feuchtmüller S. 1:3 (443:488). jn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018