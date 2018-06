Die erzielten Leistungen können sich absolut sehen lassen

Anzeige

Im WK III/2 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen waren mit der Eduard-Mörike-Schule (EMS) und der Realschule Sankt Bernhard zwei Bad Mergentheimer Teams am Start. Eifrigster Punktesammler für die EMS war hier Saifullah Yuseffi, der 10,0 Sekunden über 75 Meter lief, 2:32,8 Minuten über 800 Meter brauchte und 4,88 Meter weit sprang. Für die Realschule Sankt Bernhard sprintete Paul Rückert 10,0 Sekunden über 75 Meter, sprang 4,60 Meter weit und wuchtete die Vier-Kilo-Kugel auf 10,72 Meter. Mit 11 331 Punkte hatte hier das EMS die Nase knapp vorne vor dem Sanktus- Team mit 11 058 Punkten. Beide haben sich mit ihren Punktzahlen für die Teilnahme am Landesfinale in Weinstadt qualifiziert.

Im WK IV der Gymnasien war es wiederum das Team aus Crailsheim, das als einziger Vertreter am Start war und gute 4003 Punkte erreichte.

Im WK IV/2 der Realschulen Sankt Bernhard als einziges Team vertreten und erreichte gute 8437 Punkte. Die beste Tagesleistung erzielte hier der erst elfjährige Anton Ehrly. Er gewann die 800 Meter in guten 2:46,0 Minuten und sprang mit 4,10 Meter auch am weitesten. Benedikt Schmitt sprang ebenfalls 4,10 Meter weit und warf den 200-Gramm-Ball 36 Meter. Das Team der RS Sankt Bernhard qualifizierte sich mit seiner Punktzahl für das Landesfinale in Weinstadt.

Spannender war es im WK III der Mädchen. Hier waren die Gymnasien aus Crailsheim, Öhringen und Bad Mergentheim am Start. Nach einem spannenden Wettkampf durften die Mädchen vom DOG jubeln. Sie erreichten sehr gute 6256 Punkte und distanzierten die Öhringer (5851) und Crailsheimer (5441) Teams klar. Die mit Abstand beste Tagesleistung erzielte hier die 14-jährige Anna Hellinger (DOG). Sie warf den 200-Gramm-Ball fast schon unglaubliche 54,70 Meter weit. Damit hatte sie weiter geworfen als die Jungs in der gleichen Altersklasse. Sehr gut waren auch die 10,2 Sekunden über 75 Meter von Carlotta Peppel (DOG) und 4,91 Meter im Weitsprung von Sophia Quenzer (DOG). Beide waren auch mit übersprungenen 1,47 Meter auch die besten Hochspringerinnen. Im WK III/2 der Mädchen kam es dann wieder zum Duell EMS gegen Sanktus, welches wiederum die Mädels von der Eduard-Mörike-Schule mit 9336:9122 Punkten knapp für sich entschieden. Herausragend waren hier die 4,20 Meter im Weitsprung von Yahanna Kantee und 36 Meter im Ballwerfen von Letizia Behrendt, beide von der Eduard-Mörike-Schule. Elisabeth Denz (Sankt Bernhard) kam auf 4,10 Meter im Weitsprung und warf den Ball 31 Meter weit. Auch hier reichte die Punktzahl für beide Mannschaften, um sich für das Landesfinale zu qualifizieren.

Bei den Mädchen im WK IV der Gymnasien und im WK IV/2 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen waren insgesamt vier Teams am Start: Das ASG Crailsheim und drei Teams vom Sanktus aus Bad Mergentheim. Die Siegerteams vom ASG mit 4541 Punkten und Realschule Sankt Bernhard II mit 10 332 Punkten erreichten jeweils Punktzahlen, die auch für das Landesfinale reichen sollten. Herausragend dabei Marie Krug (Sanktus), die 7,3 Sekunden über 50 Meter lief und auch die schnellste über 800 Meter in 2:47,0 Minuten war. Dazu sprang sie mit 4,68 Meter im Weitsprung die Bestweite aller 13-jährigen Mädchen. Das ASG Crailsheim hatte mit Lena Meider über 50 Meter (7,4 Sekunden) und Leonie Huber im Weitsprung (4,60 Meter ) ihrer stärksten Athletinnen. Stark waren auch die 2.49,0 Minuten von Jana Knebel (Sanktus) über die 800 Meter und die 7,6 Sekunden von Marlene Stegers im 50-Meter-Lauf.

Die beiden Teams RS Sankt Bernhard II und III qualifizierten sich mit ihren Punktzahlen für das Landesfinale, wobei das Team um Marie Krug nach den Kreisfinals mit 300 Punkten Vorsprung die Spitzenposition im gesamten Regierungspräsidium-Bezirk einnimmt.

Im Wettkampf der Grundschulen waren die Grundschule Grünsfeld/Wittighausen und die Grundschule Igersheim mit jeweils einem Jungen- und einem Mädchen-Team am Start. Jedes Team bestand aus zehn Schülerinnen und Schüler, die alle den Zonenweitsprung, den Heuler-Weitwurf und den 50-Meter-Hindernissprint absolvierten. Die jeweils besten acht Einzelergebnisse wurden wurde dann zu einem Teamergebnis addiert, für das es Ranglistenpunkte gab. Nach der abschließenden Hindernisstaffel standen dann bei den Jungs die GS Igersheim und bei den Mädchen die GS Grünsfeld/Wittighausen als Sieger fest. Sie vertreten nun den Main-Tauber-Kreis beim Landesfinale in Weinstadt. aka

