Die Führung verspielt

Die Volleyball-Damen 1 des TSV Röttingen hatten am vergangenen Samstag hatten ihr erstes Spiel in der neuen Saison in der Landesliga und waren zu Gast beim TSV 1860 Weißenburg. Der erste Satz gestaltete sich von Anfang an sehr ausgeglichen und keine Mannschaft konnte deutlich in Führung gehen, jedoch hatten die Röttinger in der Endphase das Nachsehen und verloren den ersten Satz mit 21:25.

Im zweiten Satz begannen die Damen mit druckvollen Angriffen und Aufschlägen den Gegner unter Druck zu setzen und erzielten konnten so wichtige Punkte. Aber auch der Gegner schaffte es, den TSV bis zum Ende des Satzes zu fordern und gewann somit auch den zweiten Satz sehr knapp. Hochmotiviert das Spiel noch zu drehen und mit vollem Einsatz gingen die Mädels in den dritten Satz. Mit gezielten Bällen im Angriff und einer stabilen Annahme und Abwehr schafften die Damen des TSV die nötigen Punkte und gewannen den dritten Satz mit 25:22.

Im vierten Satz führten die TSV-Frauen schon zu Beginn des Satzes deutlich. Durch eine unkonzentrierte Phase verspielten die Mädels die Führung und ließen den TSV 1860 Weißenburg wieder in Spiel kommen. Am Ende des Satzes hatten die Röttinger in einigen Situationen knapp das Nachsehen und verloren den Satz und damit das Spiel. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018