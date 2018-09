Die Gesamtergebnisse bringen am Ende den Tagessieg

Die zweite Kegler-Mannschaft des SKC Markelsheim darf sich nach dem 6:2-Erfolg beim KC Elchingen nach wie vor Tabellenführer der 1. Bezirksliga Ostalb Hohenlohe nennen. In dem in nahezu jeder einzelnen Spielpaarung ausgeglichenen Wettkampf erntete man vor allem aufgrund der besseren Gesamtergebnisse schlussendlich den Tagessieg. So endeten fünf der sechs Duelle am Ende mit einem 2:2 nach Sätzen. Hierbei hatten jedoch Steffen Lehr, Matthias Glaser und Björn Maurer von SKC die Nase vorne und wurden für ihre gespielte Gesamtholzzahl jeweils mit einem Mannschaftspunkt belohnt. Diese Teilerfolge waren insbesondere dem Durchhaltevermögen und Kampfesgeist der SKC-Spieler geschuldet, da die besagten Duelle erst in den letzten beiden Sätzen beziehungsweise dem Schlusssatz noch zugunsten der Gäste umgebogen worden waren. Alois Schneider sicherte sich seinen Mannschaftpunkt dagegen klar mit einem 3:1 nach Sätzen. Bruno Lang scheiterte trotz des drittbesten Tageseinzelergebnisses nur knapp. Im Einzelnen verhalfen diese Ergebnisse dem SKC zum Auswärtstriumpf: Lehr, Steffen - Zanzinger, Hubert 2:2 (549:534); Müller, Tobias – Reiger, Roland 2:2 (541:521); Glaser, Matthias – Ebel, Mike Andy 2:2 (475:493); Schneider, Alois – Weber, Eugen 3:1 (507:496); Lang, Bruno – Dussling, Hubert 2:2 (542:546); Maurer, Björn – Salat, Jürgen 2:2 (506:499); Gesamtergebnis 5:3 (3118:3091).

Die dritte, gemischt spielende Mannschaft leistete beim 5:3-Heimsieg über den KC Bobstadt-Schweigern Wiedergutmachung für die Niederlage von der Vorwoche. In einem Spiel, in welchem sich die Drangphasen beider Mannschaften mehrmals abwechselten, hatten die SKC-Akteure dieses Mal auch die nötige Portion Glück und entschieden die Partie mit einer um nur 12 Holz besseren Mannschaftgesamtleistung knapp. Hierbei wurden diese Resultate erzielt: Rumm, Michael – Heck, Wolfgang 3:1 (479:463); Mehburger, Andreas – Appel, Werner 0:4 (458:518); Freymüller, Doreen – Jäger, Roland 2:2 (492:450); Kuhnhäuser, Stefan/Kübler, Hans (ab Wurf 31) – Heck, Silke 1:3 (380:383); Neft, Juliane – Stauch, Wolfgang 2:2 (517:499); Freymüller, Stefanie – Behringer, Ludwig 1:3 (486:487); Gesamtergebnis 5:3 (2812:2800). skc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018