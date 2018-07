Die Hoffnung auf die Relegation bleibt

Anzeige

Im letzten Auswärtsspiel der aktuellen Oberliga-Saison blieb das Bad Mergentheimer American Football Team Wolfpack in der Erfolgsspur. Die direkten Verfolger Ostalb Highlanders wurden in Heidenheim eindrucksvoll mit 34:17 geschlagen.

Vor Beginn der Partie war noch das mulmige Gefühl vorherrschend, auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz in den letzten Jahren fast immer verloren zu haben. Dazu kam noch starkem Dauerregen während des gesamten Spiels.

Kühlen Kopf behielt dabei Bad Mergentheims Quarterback Da´Ronte Smith, der schon den ersten Drive des Wolfpack mit einem eindrucksvollem Lauf zum Führungs-Touchdown abschloss (0:7, Extrapunkt Danny Dorotik). Auch die Defense der Taubertäler zeigte sogleich ihre Stärken und nahm den Gastgebern schnell das Angriffsrecht ab. Dann allerdings kam etwas Nervosität ins Spiel. Drei Versuche reichten nicht zum First Down, so dass ein Befreiungsschlag mittels Punt erfolgen sollte. Dieser misslang, so dass die Schwaben in äußerst günstiger Position das Angriffsrecht bekamen. Hier machten sie kurzen Prozess und glichen zum 7:7 aus.