Die Männer enttäuschen

Nach diesem schwachen Spiel der Männermannschaft der Seckacher Kegler in Feuerbach ist es gut für den SV, dass jetzt Winterpause bis 12. Januar ist. Diese Niederlage muss sich der SV Seckach selbst anrechnen. Denn nicht der Gegner war so stark, nein, die SV-Kegler waren einfach nur schwach. Es muss viele Jahre zurückliegen, dass ein Herren-Team des SV Seckach in einem Wettkampf nur zweimal über 500 Holz spielte.

Die Frauen II machten es bei ihrem Heimspiel gegen den KSC Winnenden etwas besser und erreichten noch ein Unentschieden. Die beste Leistung jedoch kam am Wochenende von der ersten Frauenmannschaft, die ihr Spiel in Esslingen souverän gewann. Kein gutes Ende dagegen nahm das Heimspiel der gemischten Mannschaft gegen Brackenheim.

Dennoch muss man eines klar stellen, der SV Seckach geht mit einer guten Bilanz in die Winterpause: Die Frauen I sind auch in der Tabelle auf Platz 1; die Herren stehen als Aufsteiger auf Rang 4, und die gemischte Mannschaft auf Platz 5. Alles in allem ist dies also noch immer eine gute Saison.

Männer: SG Feuerbach/Nord – SV Seckach 7:1 Punkten und 3061:2998 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 477; Markus Münnich 544; Rainer Miesch 482; Reinhold Winter 488; Markus Winter 509 und Jürgen Retter 498 Holz.

Frauen II: SV Seckach – KSC Winnenden 3:3/1906:1872. Gespielt haben: Stefanie Pistor 469; Tina Kempf 488; Bruni Pistor 484 und Sylvia Thierl 465 Holz.

Frauen I: SV 1845 Esslingen – SV Seckach 2:4/1997:2040. Gespielt haben: Anni Hoffmann 493; Marta Faix 498; Birgit Münnich 537 und Ute Ruppert 512 Holz.

„Gemischte“: SV Seckach – SKV Brackenheim 3:5/2813:2856. Gespielt haben: Sven Arthofer 479; Helmar Arthofer 426; Gabriele Büchler 460; Vanessa Arthofer 444; Florian Arthofer 504 und Walter Kristofory 500 Holz. svk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018