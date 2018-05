Die Podestplätze bleiben komplett in der Familie Huhn

Anzeige

Auch 2018 ist der Terminplan der Bad Mergentheimer Minigolfer absolut voll. Zwischen bereits drei absolvierten Senioren- und Ranglistenspieltagen und bereits zwei Ligaspielen in der Landesliga bleibt kaum ein freies Wochenende. Vielleicht ist es auch so zu erklären, dass die Teilnehmerzahl am vereinsinternen Pokalturnier etwas geringer ausfiel als gewohnt.

Das Thermometer zeigte 18 Grad. „Noch“ optimale Bedingungen um auf der Minigolfanlage am Stadion Bestergebnisse zu erzielen. Die Erschöpfung der letzten Wochen hinterließ aber bei manchen Spielern schon deutliche Spuren. Der Großteil verpasste den Start ins Turnier. Immerhin auf jeweils 28 Schläge kamen BGC-Neuling Kai Kübler und Martina Huhn. Karl-Otto Weber schaffte 26 Schläge. Besser machte es hingegen der „Altmeister“ Klaus Huhn. Er patzte lediglich an zwei Bahnen mit einer zwei und erreichte hervorragende 20 Schläge. Sein Sohn Michael Huhn, der seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau spielt, ließ sich von der Leistung seines Vaters anstecken und setzte sogar noch einen drauf. Mit einer fast perfekten Runde standen 19 Schläge für ihn auf dem Protokoll. Lediglich an Bahn 13, der „Mausefalle“, brauchte er zwei Schläge.

Runde zwei bot ein ähnliches Bild. Martina Huhn blieb konstant bei ihren 28 Schlägen, mit denen sie aber hörbar unzufrieden war. Klaus Huhn patzte diesmal mit einer Vier am Hochplateau und kam nicht über eine 26 hinaus.