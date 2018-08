Die Schiedsrichtersituation ist „verheerend“

Anzeige

Rosenberg.Kreisvorsitzender Klaus Zimmermann hieß die Mitglieder des Fußball-Kreis-Vorstandes im Clubheim des TSV Rosenberg die willkommen. Bei der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Buchen gab es keine erwähnenswerten Vorkommnisse. Der Vorstand wurde entlastet. Der Besuch der Versammlung allerdings war nicht befriedigend.

Der außerordentliche Kreistag in Donebach wurde nach Meinung des Vorsitzenden zügig und ohne besondere Ereignisse durchgeführt. Weiter sprach Klaus Zimmermann den Wunsch des SV Waldhausen nach Übergabe des Meistertellers und des Transparents auf dem Sportgelände des jeweiligen Meisters an. Dagegen spricht das Engagement der Sparkasse beim Kreistag. Wegen der Pokalauslosung beim Kreistag erhält der Fußballkreis einen Zuschuss von der „Rothaus Brauerei“.

In Ordnung war der Verlauf des außerordentlichen Kreisjugendtags in Schloßau. Viele Neuerungen wurden angesprochen wie „Pass online“, „Spielverlegung online“, DFB-Postfach, Kurzschulungen und Qualifizierungen. Erstmals spielen, wie bei den A-Junioren in der Kreisliga, die B-Junioren in zwei regionalen Kreisligen. Rainer Adrian wurde nach über drei Jahrzehnten verabschiedet und zum Ehrenmitglied des Fußballkreises Buchen ernannt.