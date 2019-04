Die Sieger treten jetzt auf höherer Ebene an

Die Sportkegler des Bezirks Ostalb Hohenlohe ermittelten auf den Bahnen Schwabsberg (KC-Bahnen), Abtsgmünd (Kochertalmetropole) und Schrezheim, (Kegeltreff am Kloster) und Oberkochen, (Kocherbahnen) die Bezirksmeister 2019.

Gestartet wurde in folgenden Klassen: Juniorinnen/Junioren U 23, Frauen/Männer, Seniorinnen A/Senioren A Seniorinnen B/Senioren B, Seniorinnen C/Senioren C. Gespielt wurde im 120 Wurf Modus mit Kegelwertung, wobei auf jeder Bahn 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf ins Abräumen zu bewältigen hatte. Am Samstag, dem 30.03.2019 fand der Vor- und am Sonntag, dem 31.3.2019 der Endlauf statt, so das von jedem Akteur an diesen zwei Tagen insgesamt 240 Wurf zu absolvieren waren.

Männer

Die Männer stellten mit insgesamt 36 Startern das stärkste Teilnehmerfeld. Hier rangen sieben Starter auf den Bahnen des KC Schrezheim (Vorlauf) und Schwabsberg (Endlauf) um das Ticket zu den Württembergischen Meisterschaften 2018 in Alb-Donau, KV Geislingen. In diesem Teilenehmerfeld gab es keinen klaren Favoriten. Mit der Tagesbestleistung von 623 Kegeln setze sich Jovan Sokac an die Spitze, gefolgt von seinen Mannschaftskameraden Andre Gubitz (605) und Enrico Grunert (583).

Am Sonntag, auf den Bahnen des KC Schwabsberg, trumpfte Jovan Sokac vom KC Schrezheim mit der Turnierbestleistung von 641 Kegeln auf und sicherte sich Platz eins mit der Gesamtkegelzahl von 1264. Knapp dahinter, mit 1214 Kegeln sicherte sich Andre Gubitz die Vizemeisterschaft. Den totalen Erfolg der Schrezheimer Kegler rundete noch Enrico Grunert mit Platz drei und der Gesamtkegelzahl von 1187 ab.

U 23 männlich

Einen harten Kampf um die Podest plätze lieferten sich die U 23 männlich. Ganze fünf Holz entschieden die Platzierung eins bis drei. Folgende Spieler lösten das Ticket für die Württembergischen Meisterschaften im Bezirk Mittlerer Neckar auf den Bahnen des VFL Sindelfingen.

1. Müller, Theo (KV Aalen) 1134; 2. Weidenbacher, Karl (TSV Westhausen) 1134; 3. Rohn, Melvin (KC Schwabsberg) 1129; 4. Kuhn, Marius (KC Schwabsberg) 1110; 5. Keutschegger, Simon (SKG Böbingen) 1108.

Frauen

Eine schwache Beteiligung erfuhren die Bezirksmeisterschaften 2017 bei den Frauen. Für die Württembergischen Meisterschaften qualifizierten sich: 1. Sokac, Sabina (KC Schrezheim) 1124; 2. Klement, Meike (KC Schrezheim) 1119; 3. Winter, Sandra (KC Schrezheim) 1071; 4. Gebauer, Tanja (SKC Gaisbach) 1068.

Juniorinnen (U23)

Nicht stärker war die Beteiligung bei den U 23 weiblich. Franziska Zimmermann vom SKC Gaisbach wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich souverän die Meisterschaft.

Hier die weiteren Platzierungen: Zimmermann, Franziska (SKC Gaisbach) 1182; Runggatscher, Laura (KC Schrezheim) 1117; Magel, Kathrin (SKC Gaisbach) 1085; Keim, Jasmin (TV Niederstetten) 1049; Drewke, Larissa (KC Schrezheim) 993; Hägele, Nadine (KV Aalen) 985.

Senioren A (Ü 50)

Bei den Senioren A (Ü50) gingen insgesamt zehn Spieler an den Start und stritten sich im sportlichen Wettstreit um drei Startplätze zu den Württembergischen Meisterschaften am 18. bis 19. Mai im Bezirk Mittlerer Neckar auf den Bahnen des SV Mettingen.

An Helmut Freymüller, SKC Markelsheim, ging auch in diesem Jahr kein Weg vorbei. Mit zweimaliger Tagesbestleistung von 540 und 561 Holz ließ er nichts anbrennen und sicherte sich souverän die Meisterschaft mit insgesamt 1101 Holz. Das Ticket nach Mettingen lösten: 1. Freymüller, Helmut (SKC Markelsheim) 1101; 2. Floßmann, Rainer (SKC Gaisbach) 1067; 3. Alker, Martin (ESV Crailsheim) 1051.

Senioren B (Ü60)

Dieter Theumer vom KC Schrezheim konnte seinen Titel vom Vorjahr mit zweimaliger Turnierbestleistung von 574 und 563 Kegeln in überlegener Manier verteidigen. Hier die weiteren Platzierungen: 1. Theumer, Dieter (KC Schrezheim) 1137; 2. Raschdorf, Werner (TV Niederstetten) 1058; 3. Lang, Bruno (SKC Markelsheim) 1055.

Senioren C (Ü70)

Wie im Vorjahr maßen sich Helmut Theimer (ESV Crailsheim) und Friederich Schmid, Günther Schaufuß und Wilhelm Kaiser (alle SK GAW-Oberkochen) im sportlichen Wettstreit. Nach dem ersten Tag lag Schmid (529) auf Platz eins, Schaufuß (487) auf drei und Kaiser (471) auf vier. Der Crailsheimer Theimer (516) auf Platz zwei. Am Finaldurchgang am Sonntag wurde nochmal hart gekämpft. Schmid haderte und wurde noch von Theimer abgefangen.. Kaiser gelang noch der Sprung aufs Treppchen.

Seniorinnen A

Hier ging Maria Klissenbauer als einzige an den Start und erzielte mit 469 im Vorlauf und 471 im Endlauf insgesamt 940 Kegel.

Seniorinnen B

Die Vereinskameradinnen Regine Jooß und Karin Seitz vom SV Göggingen lieferten sich einen heißen Tanz um den Titel, den letztendlich mit einem Holz mehr Regine für sich entschied. Hier die Platzierungen eins bis drei (zugleich platziert für die Württembergischen Meisterschaften in Backnang): 1. Jooß, Regine (SV Göggingen) 1058; 2. Seitz, Karin (SV Göggingen) 1057; 3. Stegmaier, Margareta (KC Schrezheim) 1025.

Lockkugelspiel

Die Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften Lockkugelspiel konnten sich allerdings nicht für weiterführende Meisterschaften qualifizieren, was deren Freude aber keinen Abbruch tat. Gewertet wurde in dieser Disziplin in den Kategorien Frauen und Männer.

Damen: Dorothea Herrmann konnte die knappe Führung des ersten Tages nicht ganz ins Ziel bringen und wurde noch von Rose Rieck (995) aus Göggingen um 3 Kegel geschlagen.

Herren: Souveräner Meister wurde hier Wolfgang Schneider (1095) von SW Abtsgmünd. Nach Platz 3 im Vorlauf kletterte Helmut Gerlach noch auf den Vize Platz.

