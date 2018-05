Die SpG Berolzh./Hirschl. sichert sich Klassenerhalt

Anzeige

Krautheim – Großeicholzheim 0:4

Bei heißen Temperaturen im Jagsttal kamen die Gäste besser ins Spiel und erspielten sich eine Überlegenheit im Mittelfeld, jedoch ergaben sich lediglich Torabschlüsse aus der zweiten Reihe. Die beste Gelegenheit hatten die Hausherren kurz vor der Pause, als sich Spielertrainer Ostertag im Strafraum durchtankte und gekonnt ablegte. Aber der erste Versuch von Heck wurde ebenso geblockt wie auch der Nachschuss von Filser. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste eine Unstimmigkeit in der Heimabwehr zum 1:0. Kurze Zeit später dezimierte sich der Gast durch eine Tätlichkeit auf zehn Mann. Der TSV erspielte sich dadurch leider keine Vorteile, stattdessen rannte man in unnötige Konter, welche von den Gästen eiskalt ausgenutzt wurden und zum 4:0 Entstand führten.

Sindolsh. /R. II – Schlierstadt 1:0

Der Spielverlauf war ziemlich ausgeglichen, zahlreiche Chancen gab es nicht, außer in der 16. und 43. Minute hatten die Gastgeber zwei gute Möglichkeiten. Nach der Pause änderte sich das Bild kaum, in der 66. Minute wurde Liebl auf der rechten Außenseite gefoult, den fälligen Freistoß köpfte Geider zum 1:0 ein. Im weiteren Verlauf ergab sich noch die eine oder andere Chance, aber es blieb beim verdienten Sieg.

Berolzheim/H. – Hettigenbe. 5:3

Nachdem die Gäste durch ein Sportgerichtsurteil drei Punkte auf der Habenseite erhielten, lagen sie vor dieser wichtigen Partie in der Tabelle nun vor den Gastgeber. Die Einheimischen ließen sich von diesem Umstand nicht verunsichern und legten engagiert und einsatzfreudig los und gingen verdient bis zur 20. Minute mit 3:0 in Führung. Erst jetzt kamen die Gäste etwas besser in die Partie und ihnen gelang in der 32. Minute der 1:3-Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel mussten die Einheimischen den sommerlichen Temperaturen Tribut zollen und beschränkten sich fast nur noch auf Abwehraufgaben. Nachdem die Gäste in der 67. Minute auf 2:3 verkürzten, wurde die Partie nochmals spannend. Als die SpG in der 79. Minute auf 4:2 erhöhte, glaubte man schon, dass die Partie entschieden sei. Doch die Gäste kamen in der 91. Minute nochmals zum 3:4-Anschlusstreffer. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, denn mit dem Treffer im Gegenzug zum verdienten 5:3-Heimerfolg, sicherten sich die Gastgeber zwei Spieltag vor Schluss endgültig den Klassenerhalt.

SpG Sennfeld/R. – VfB Altheim 2:0

Die Gastgeber waren von Anfang an spielbestimmend und hatten in der 23. Minute durch O. Fahr eine Großchance, die durch den Gästekeeper vereitelt wurde. Zehn Minuten später war es Balb vergönnt, die Führung zu erzielen, als er den Ball knapp am linken Torpfosten vorbei setzte. Schließlich erzielte Balb in der 38. Minute die mittlerweile hochverdiente Führung. Unmittelbar vor der Pause gelang S. Tschürtz das beruhigende 2:0. Die Gäste aus Altheim warteten in der zweiten Spielhälfte lediglich mit einem Eckball auf, während O. Fahr in der 52. Minute mit einem Lattentreffer das 3:0 vergönnt blieb. Auch weitere Chancen für Felke brachten keine Ergebnissverbesserung.

SV Ballenberg – SPG Adelsh./O. 2:5

Schon nach wenigen Minuten erzielten die Gäste nach einer schwachen Abwehrleistung die frühe Führung. Ballenberg glich schon in der zehnten Minute zum 1:1 aus. Nach einer weiteren Unachtsamkeit der Ballenberger Abwehr ging die SG mit 2:1 in Führung. Nach dem weiteren Treffer zum 1:3 verkürzte Ballenberg mit einer schönen Aktion von Müller Gulden auf 2:3. Nachdem Ballenberg mit einem Freistoß aus spitzen Winkel die Chance zum Ausgleich hatte, ging der Gast durch ein unglückliches Eigentor mit 2:4 in die Pause. In der zweiten Hälfte hatte Ballenberg mehr vom Spiel, doch die Gäste erhöhten in der 56 Minute auf 5:2. Ballenberg kämpfte danach tapfer, doch trotz mehrerer Möglichkeiten blieb es beim verdienten Gästesieg.

