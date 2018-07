Die „U2“ haben im letzten Heimspiel die Meisterschaft im Blick

Anzeige

Dazu müssen sie in Hall erfolgreich sein, was angesichts der 6:31-Niederlage im Hinspiel ein schwieriges Unterfangen darstellt. Hinzu kommt, dass die Unicorns in ihrem letzten Heimspiel besonders motiviert sein dürften. Für sie geht es darum, den knappen Vorsprung an der Tabellenspitze bewahren. SiG

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018