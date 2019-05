Die Zehn und die Fünf als Glückszahl

Den zweiten Sieg erkämpfte das Weikersheimer Damen-50-Tennis-Team in seinem ersten Heimspiel gegen den TC Nordheim. Zwar verlor Beate Stammel mit 4:6/4:6, aber Lutta Lotz mit 6:2/6:1 und Martina Träger bei ihrem 6:4/6:2 glichen das wieder mehr als aus. Mareike Plathner-Löffler gewann ihr Einzel denkbar knapp mit 6:4/1:6/10:5, und auch im Doppel mit Partnerin Jutta Lotz siegte sie im Matchtiebreak mit 6:2/4:6/10:5. Beate Stammel und Andrea Faude-Metzger mussten bei ihrem 6:4/7:5 Sieg ebenfalls all ihr Können zeigen. Phasenweise duellierten sich die beiden mit ihren Gegnerinnen nach dem Motto: Wer die höheren Bälle spielt hat die besseren Nerven. Mit diesem 5:1-Erfolg bleibt das Team Tabellenführer. Nach dem glücklichen 3:3 Sieg vom letzten Wochenende musste das Herren 50 2 Team eine 1:5 Niederlage beim TC Mundelsheim hinnehmen. Jürgen Fricke hatte zwar zwei Matchbälle, verlor dann aber knapp mit 7:5 1:6 10:12. Auch Ulrich Löffler startete gut und verlor aber ebenfalls knapp mit 6:4/2:6/7:10. Deutliche Niederlagen gab es für Roland Herrmann, Klaus Hellinger und auch für das Doppel Fricke/Löffler. So blieb es dem Doppel Herrmann/Hellinger mit 6:4 6:1 vorbehalten, für die Weikersheimer den Ehrenpunkt zu erzielen.

Im letzten Jahr noch stark unterfordertes 4er Team, startete nun die neu formierte Herren 50 1 als 6er Mannschaft in der Verbandsliga beim TA TV Neuler. Die sechs ungefährdeten Siege in den Einzeln unterstrichen eine klare Favoritenrolle: Andrej Safenreiter 6:3/6:4, Thorsten Knoll 6:0/6:2, Stefan Faude 6:4/6:2, Oliver Barth 6:1/6:1, Uwe Schneider 6:0/6:2 und Harald Stumpf 6:2/6:3. Auch in den Doppeln von Knoll/Schneider (6:2/6:3) und Faude/Barth (6:0/6:0) gab es für den Gegner nichts zu lachen. Nach diesem tollen 9:0 Sieg kann man sich auf einen spannenden Aufstiegskampf freuen.

Den eigenen hohen Erwartungen wurde das Herren-65-II-Team am Mittwoch bes einem ersten Spiel in der Oberligastaffel nicht gerecht.Am Ende setzte es eine 2:4-Niederlage.

Ein ersatzgeschwächter TC Göppingen war in der Regionalliga Südwest Gast der Herren 65 I. Ivo Roubal hatte keinen Spitzenspieler als Gegner und erteilte diesem dann eine Lehrstunde.

In der Form seines Lebens scheint Herold Spang zu sein, der bei seinem 6:0/6:2 wieder keine Mühe hatte. Seinen ersten Sieg feierte auch Harald Renk, der seinen laufstarken Gegner mit 6:2 6:1 ausspielte. Mehr Mühe als bisher hatte Norbert Wonneberger, der im zweiten Satz mit 3:0 führte. Dann trumpfte sein starker Gegner aber mächtig auf, um dann doch den Matchtiebreak klar zu verlieren (6:3/3:6/10:1). Auch Edgar Kern (6:2/6:1) und Ivan Ptak mit sehr konstanter Leistung (6:2/6:0) hatten keine Mühe. Den glatten 9:0-Erfolg besiegelten die drei Doppel gegen resignierende Gegner: Roubal/Spang 6:1/6:0, Renk/Kern 6:4/6:3 und Wonneberger/Ptak 6:1/6:0. tc

