Diese Bilanz kann sich sehen lassen

Die Weikersheimer Damen-40-Mannschaft war zu Gast beim TF Lienzingen 1. Hier wurden die Punkte sehr gleichmäßig verteilt. Sabine Herrmann gewann im Matchtiebreak, Maison Khatib verlor im Matchtiebreak. Lina Barth gewann deutlich, während Sonja Hein mit dem gleichen Ergebnis verlor. Auch in den Doppeln einigte man sich gütlich: Herrmann/Khatib verloren, Barth/Hein gewannen. Da es aber kein Unentschieden gibt, waren die Siegerinnen nach 31:36 Matches die Gastgeber. Das Team aus Weikersheim beendet damit die Saison mit einem achtbaren vierten Platz.

Glück und viel Können

Mit etwas Glück und viel Können erreichte das Damen-50-Team durch einen abschließenden 6:0-Sieg gegen Absteiger TC G.-W. Ilsfeld 2 die Meisterschaft in der Staffelliga. Ute Renk, Martina Träger und die Doppel Renk/Lotz und Faude-Metzger/Träger siegten klar. Jutta Lotz und Andrea Faude-Metzger benötigten zu ihren Siegen jeweils den Matchtiebreak. Durch dieses hohe Ergebnis verhinderten die Weikersheimerinnen auch noch den Abstieg vom Nachbarteam aus Bad Mergentheim.

Das Herren-50-1-Team stand als Aufsteiger bereits fest und empfing die SPG Auenwald/Lippoldsweiler/Oberbrüden. Da in der Verbandsliga auch der Zweitplazierte noch aufsteigt, trat der Gast in stärkster möglicher Besetzung an.

Ein aus dem Hut gezauberter Ersatzspieler an Position eins ließ Andrej Safenreiter keine Chance. Auch Michael Baum (5:7 3:6) und Harald Stumpf (3:6 1:6) verloren ihre Einzel. Keine Zweifel kamen aber bei den Siegen von Thorsten Knoll, Oliver Barth und Uwe Schneider auf. Während das Doppel Safenreiter/Barth ähnlich hoch gewann wie Baum/Martin Gruber verlor, musste die Entscheidung durch Knoll/Schneider fallen, die gegen den starken Bezwinger von Andrej Safenreiter antreten mussten. Zwei Jahre immer klare Siege und nun Nervenstärke zeigen, geht das? Wohl schon, denn das Weikersheimer Doppel zitterte sich mit 6:2 1:6 10:5 zum 5:4 Sieg, wodurch das ambitionierte Gästeteam den Aufstieg verpasste.

Nur ein Wunder konnte den Abstieg der Herren-50-2-Mannschaft gegen den Maulbronner-TC 1 noch abwenden. Roland Herrmann gewann zwar im Matchtiebreak, aber Jürgen Fricke, Klaus Hellinger und Fricke/Löffler verloren chancenlos. Knapp waren die Spiele von Ulrich Löffler (6:3 0:6 8:10) und Herrmann/Hellinger (6:4 1:6 6:10). So findet sich das Team nach dem 1:5 im nächsten Jahr in der Bezirksstaffel 2 wieder.

Leistung stimmte

Leistung und Glück stimmten zuletzt bei den Herren 65 2, und so kamen leichte Meisterschaftsambitionen vor dem letzten Spiel auf. Die durchweg niedrigeren LK-Werte der gegnerischen Spieler vom TV Aichwald 1 ließen jedoch nichts Gutes ahnen. Und prompt gab es ausnahmslos Niederlagen für Klaus Hambrecht, Karl-Heinz Moschüring und Kurt Roth. Auch Christian Bulenda musste sich knapp mit 7:5 2:6 9:11 im Matchtiebreak geschlagen geben. Die Doppel Hambrecht/Moschüring und Roth/Georg Niedrich waren ebenso chancenlos, und deshalb war nicht Weikersheim, sondern nach diesem 0:6 der Gast aus Aichwald der Meister in dieser Oberligastaffel.

Die Bilanz der sechs Weikersheimer Mannschaften kann sich mit drei ersten Plätzen sehen lassen, denn das Herren 65 1 Team hatte ihr Turnier ja bereits letztes Wochenende als Tabellenerster beendet. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019