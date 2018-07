DJK-Herren bleiben Landesliga erhalten

Die Landesliga-Herren der DJK Bad Mergentheim verloren mit 1:3 (23:25, 24:26, 25:20 und 23:25) ihr letztes Saisonspiel in Schorndorf, bei welchem es für beide Teams um nichts mehr ging, außer, sich mit einem Sieg und dem entsprechenden guten Gefühl in die Saisonpause zu verabschieden. Die DJK'ler brachten eine ordentliche Leistung, welche nicht zum Sieg reichte, in einer gewöhnungsbedürftigen

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2703 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009