Doppelschlag in der Würzburger Jahn-Halle

Der Rückrundenspieltag der Herren 1 des TSV Röttingen fand in der Jahn-Halle in Würzburg statt. Röttingens Volleyballer mussten gegen das Heimteam Jahn Würzburg und den TSV Güntersleben in den Lokalderbys bestehen.

Jahn 1892 Würzburg – TSV Röttingen 0:3 (19:25, 15:25, 16:25). Nachdem das erste Spiel gegen den Jahn aus Würzburg im Dezember 2018 wegen Spielermangels auf Seiten des Jahn noch ausfiel, war man in Röttingen umso gespannter, den Gegner spielerisch kennen zu lernen und sich die Punkte auch endlich auf dem Spielfeld zu verdienen. Der TSV begann hochmotiviert. Den kranken Kapitän Weinberger vertrat im Außenangriff Jochen Franz souverän. Im Verlauf der Partie erhielt auch Zuspieler Jannik Rein noch etwas Spielpraxis in der Bezirksliga. Trotz einigen Konzentrationsschwächen auf Seiten der Röttinger gewann man das Spiel unspektakulär und sicher ohne Satzverlust mit 3:0.

TSV Güntersleben – TSV Röttingen 2:3 (24:26, 25:22, 22:25, 25:21, 10:15). Das Team aus Güntersleben hatte deutlich mehr zu bieten. Der zweite Gegner hatte trotz einiger Niederlagen in der Saison noch in jeder Partie mindestens einen Siegpunkt errungen und ist durch die vielleicht beste Abwehrformation der Liga ein unangenehmer Gegner. Im Spiel gegen den Jahn zeigte sich Güntersleben sicher und gewann ebenfalls klar mit 3:0.

In Durchgang eins wollte Röttingen voller Konzentration starten. Um den Block zu verstärken, ersetzte Paul Metzer nun Jochen Franz auf der Außenposition. Der TSV arbeitete sich in den ersten Satz. Man gewann diesen Satz knapp, aber verdient mit 26:24 Punkten. Im zweiten Satz geriet Röttingen zu Beginn in Rückstand und lief diesem im Satzverlauf hinterher. Diese leichte Schwächephase, welche vom Gegner sofort ausgenutzt wurde, holte der TSV trotz großem Kampfgeist nur noch auf 22:25 auf. Satz zwei ging daher an die Jungs aus Güntersleben.

Im dritten Satz wendete sich das Blatt. Röttingen konnte vor allem durch harte Angriffsschläge und eine nun deutlich bessere Abwehrarbeit den Satz mit 25:22 Zählern für sich entscheiden. Im folgenden Satz gelang es dem TSV, sich anfangs mit über sechs Punkten Vorsprung absetzen. Aufgrund toller Abwehrleistung beim Gegner hielt Röttingen den Vorsprung nicht zum Satzende und musste sich vor allem wegen des formstarken Außenangriffs des Gegners mit 21:25 Punkten geschlagen geben. Wie in der Vorrunde musste gegen diesen Gegner der Tie Break entscheiden. Diesen sicherte sich der TSV erneut dank druckvoller Aufschläge und konsequenter Blockarbeit mit 15:10 Punkten. Mit weiteren fünf Punkten aus den beiden Partien setzte man sich am Ende des Spieltages auf Tabellenplatz zwei der Bezirksliga Unterfranken. Dieser Relegationsplatz für den Aufstieg in die Landesliga ist allerdings umkämpft. Nur mit „weißer Weste“ in den verbleibenden sechs Spielen der Rückrunde kann man sich noch Chancen ausrechnen. Als Aufsteiger in die Bezirksliga ist man mit dem Saisonverlauf bisher zufrieden, nachdem man frühzeitig den Ligaverbleib sicher hat. .

Für die Volleyballer des TSV stehen entscheidende Heimspieltage bevor: Die Herren 1 empfangen am Samstag, 2. Februar, ab 14 Uhr den aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga aus Schweinfurt zum Spitzenspiel in heimischer Halle. Ab etwa 15.30 Uhr geht es dann in einer weiteren Partie gegen Schlusslicht Trennfurt.

Volleyball Herren II

Die Röttinger Herren II schließen am Sonntag, 3. Februar, ab 11 Uhr mit dem Heimspieltag an. Mit zwei Siegen gegen Volkach und Faulbach können die Röttinger Herren II bereits vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksklasse feiern.

Männliche Jugend U 18

Die männliche B-Jugend der Volleyballer löste als erstes Jugendteam in dieser Saison das Ticket für die Nordbayerische Meisterschaft 2019 in Amberg. In der Schulturnhalle in Röttingen setzten sich die Jungs vom TSV mit zwei deutlichen Satzerfolgen jeweils gegen den Mitfavorit Hammelburg und Außenseiter Mömlingen durch. Dabei boten die Röttinger speziell im ersten Spiel sehenswerte Aktionen und spektakuläre Angriffe durch Paul Metzger und Niko Schultz. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019