Doppelsieg durch Marie Krug und Carla Hornung

Beim Hallenwettkampf in Waldenburg, der als Dreikampf ausgetragen wurde, war der Andrang an Teilnehmern sehr groß. Mit zwei Läufen über 35 Meter – die Zeiten wurden dann addiert, dem Hochsprung und dem Kugelstoßen kam dieser Wettkampf den Mehrkämpfern entgegen.

Der 1. FC Igersheim von der LG Hohenlohe war mit vier Startern vertreten, die alle überzeugten. Die Tagesbestleitung der Igersheimer erzielte Robin Dreyer/M13 im Hochsprung mit überquerten 1,52 Meter. Bis 1,48 Meter übersrprang er alle Höhen im ersten Versuch und die 1,52 Meter dnan im zweiten Versuch. Damit steigerte er seine Bestleitung um sieben Zentimeter. In der Addition der beiden Sprints kam er auf 11,47 Sekunden. Damit lag er gut im Rennen um den Sieg. Dann aber, beim Kugelstoßen, büßte er wertvolle Punkte ein. Mit 6,70 Meter sammelte er nicht die nötigen Zähler, so dass sich letztlich Johannes Knoblach vom TSV Niedernhall den Sieg sicherte.

Nachdem Marlene Stegers (W12) vorige Woche in Lauda passen musste, starte sie in Waldenbug voll durch. 6,13 Sekunden und 6,16 Sekunden standen über zwei Mal 35 Meter in der Ergebnisliste sowie 5,89 Meter im Kugelstoßen.