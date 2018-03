Doppelte Final-Qualifikation

Anzeige

Im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ gelang den Jungenvolleyballteams des Gymnasiums Weikersheim sowohl im Wettkampf III als auch im Wettkampf I der erste Platz im Regierungspräsidium-Finale und damit die Qualifikation für das Landesfinale. Die Mädchenmannschaften komplettierten diesen beachtlichen Erfolg durch zwei sehr gute zweite Plätze.

Das Regierungspräsidiums-Finale Volleyball in der Wettkampfklasse III fand in Stuttgart statt. Gleich mit zwei Mannschaften qualifiziert, erzielten die Mädchen des Gymnasiums Weikersheim mit Platz zwei und einem tollen Finalspiel gegen die Stützpunktmannschaft aus der Landeshauptstadt einen Achtungserfolg, während die Jungen das Turnier dominierten und ungefährdet Platz eins belegten. Technisch, taktisch und auch athletisch überlegen, ließen sie ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Die Spiele gegen das Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim und das Max-Planck-Gymnasium Heidenheim wurden klar mit 2:0 gewonnen. Auch im Finale gegen das Ganerben Gymnasium Künzelsau ließ man insgesamt lediglich 26 Punkte des Gegners zu (25:12, 25:14). Damit hatte sich das Team für das Landesfinale am 6. März in Konstanz qualifiziert.

Deutlich spannender verlief das Finalspiel der Jungen in der Wettkampfklasse I. Bei diesem Turnier hatte Weikersheim Heimrecht. Nachdem die Gastgeber sowohl das Viertelfinale gegen Ellwangen mit 2:1 als auch das Halbfinale gegen Böblingen mit 2:0 gewonnen hatten, kam es im Finale zu einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel gegen das Hans-Baldung-Gymnasium aus Schwäbisch Gmünd. Nach einem mit 16:25 verlorenen ersten Satz und einem deutlichen Rückstand in Satz zwei schien die Teilnahme am Landesfinale schon in weite Ferne gerückt zu sein.