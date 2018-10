Dotzel gewinnt im Freistil

Der SSC Taubertal beim Dreikampf- und Sprintwettkampf in Kitzingen einen kompletten Medaillensatz geholt. Alle Schwimmer zeigten weiter überraschende Leistungsverbesserungen.

Im Dreikampf gingen die geschwommenen Zeiten über 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil in die Gesamtwertung ein. Maximilian Dotzel (100 Meter Freistil: 55,54 s) sicherte sich in der offenen Wertung (Jg. 2002 und älter) den ersten Platz. Niclas Haak (100 Meter Brust: 1:40,71 Minuten) holte sich in der Gesamtwertung im Jahrgang 2007 den zweiten Platz und Nathalie Haak (100 Meter Brust: 1:24,19 Minuten) erreichte mit nur zwei Hundertstel Abstand zur Zweitplatzierten den dritten Platz. Sebastian Dotzel (Jg. 2009) gab sein Debüt bei diesem Wettkampf und erzielte über 50 Meter Freistil (52,07 Sekunden) gleich Platz 3.

Highlight des Wettkampfes waren sicher die Sprintfinale um die Pokale. Hierbei qualifizierten sich die fünf zeitschnellsten Schwimmer und Schwimmerinnen aus den 100 Meter Lagen Wettkämpfen (2004-2007 und 2003 und älter männlich, 2005 bis 2007 und 2004 und älter weiblich). Geschwommen wurdenVier Mal 25 Meter Sprints. Der letzte schied jeweils aus und der Zeitschnellste bestimmte die zu schwimmende Lage. Dabei durfte keine Lage doppelt gewählt werden. Maximilian Dotzel und Nathalie Haak qualifizierten sich beide für die Sprintfinale.

In sehr spannenden und sportlich fairen Rennen lieferten sie sich mit den Finalisten vier spannende Sprints in kurzer Folge und schlugen beim Finale der letzten zwei beide knapp als Zweite an. SSC

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018