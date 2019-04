Drei Hajra-Tore sichern Löffelstelzen/MGH Sieg

Gammesfeld – Taubert./Rött. 1:0

Tor: 1:0 (26.) Fabian Schmieg.

Einen starken Auftritt zeigte die SpVgg gegen den Tabellenzweiten und sicherte sich hochverdient drei Punkte. Dabei hatten die Gäste die erste gute Chance bereits nach sieben Minuten, doch den Schuss von Maximilian Frieß parierte Torhüter Achim Denecke. Die SpVgg zeigte gute Offensivaktionen, meist über Marius Beck und Fabian Schmieg. Einen Kopfball von Marius Beck wehrte der Torhüter aus kurzer Distanz ab. Mit einer weiteren guten Aktion belohnte sich die SpVgg für ihre Mühen. Fabian Schmieg zeigte, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat und schob den Ball am Torhüter vorbei ins linke Eck. Die Gäste kamen kaum zu Offensivaktionen, zu gut stand die Gammesfelder Abwehr um Timo Beck und war immer Herr der Lage. Dennoch kam die SGM kurz vor dem Pausenpfiff zu einer guten Möglichkeit. Der Schuss von Andre Fries traf aber nur die Querlatte. Nach der Pause bestimmte die SpVgg weiter das Spiel. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der SGM, doch gute Möglichkeiten konnten nicht genutzt werden. So scheiterte Marius Beck zweimal aus aussichtsreicher Position, dann blieb der Gästetorhüter Sieger im Duell gegen David Weber.

Einen vielversprechenden Spielzug zeigten dann die Weber-Brüder, die Fabian Schmieg herrlich in Szene setzten, doch dessen Schuss war kein Problem für den Torhüter. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Landwehrelf das vorentscheidende zweite Tor erzielen würde. Doch es wollte nicht fallen. Immer wieder war Endstation im Strafraum oder beim Torhüter. Mit zunehmender Spieldauer mussten die Spieler dem hohen Tempo Tribut zollen. Gefahr kam von den Gästen kurz vor Spielende in Form eines Freistoßes, den jedoch der Gammesfelder Keeper parieren konnte. Aaron Webers Schuss nach Vorlage von Maximilian Fleck konnte noch zur Ecke geklärt werden, genauso wie kurz darauf ein weiterer Konter, wieder über Aaron Weber. Am Ende siegte die SpVgg dank einer überzeugenden Leistung über die komplette Spielzeit. Reserven: 1:3.

Nagelsberg – Apfelb./Herr. 4:0

Tore: 1:0 (11.) Lindemann, 2:0 (15.) Manneh, 3:0 (25.) Stützle, 4:0 Omar Ali. – Schiedsrichter: Felix Staudenmayer.

Nagelsberg begann nervös und der Gast bestimmte in den ersten zehn Minuten eindeutig das Spielgeschehen. Eine Großchance konnte FC-Torhüter Aziz in der 10. Minute gerade noch vereiteln.

Im Gegenzug fasste sich Tim Lindemann ein Herz und schoss knapp 20 Meter vor dem Tor ins rechte Eck zur Führung der Gastgeber. Nur vier Minuten später markierte B. Manneh nach einer Ecke das 2:0. Danach war das Spiel ausgeglichen, Phoenix hatte spielerische Vorteile und der Gast hielt kämpferisch gut dagegen. Mitte der ersten Halbzeit hatte Apfelbach/Herrenzimmern noch zwei gute Schusschancen, doch wiederum Aziz lenkt den Ball jeweils zur Ecke lenken. Nach 25 Minuten erzielte L. Stützle mit einem sehenswerten Tor den beruhigenden 3:0 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber nach, ohne sich aber in Bedrängnis zu bringen. Das Spiel plätscherte vor sich hin und irgendwie war die Luft raus. Omar Ali erhöhte dann noch auf 4:0, mehr war aber nicht drin und die Heimelf gewann verdient. In einer sehr fairen Partie hatte Schiedsrichter Felix Staudenmayer mit der Leitung absolut keine Probleme.

Löffelst./Merg. – Igersheim 4:2

Tore: 1:0 (37.) A. Tabert, 2:0 (48.) E. Hajra, 2:1 (51.) D. Blasic, 3:1 (53.) E. Hajra, 3:2 (61.) Y. Landwehr, 4:2 (74.) E. Hajra. – Besondere Vorkommnisse: Igersheim verschießt Foulelfmeter (72.).

Im ersten Spielabschnitt sahen die Zuschauer eine Heimmannschaft, die von Beginn an die Begegnung gewinnen wollte. Man erspielte sich die eine oder andere Torchance und hätte in der 20. Minute durch A. Illic in Führung gehen können, dessen Schuss aus sechs Metern über des Gegners Tor ging. Nahezu im Gegenzug hatten die Igersheimer ihre erste nennenswerte Chance. Die Heimmannschaft musste bereits in der 36. Minute den ersten Wechsel – Wasegh für Heling – vollziehen. Der eingewechselte Spieler wurde bei seiner ersten Ballberührung im Strafraum zu Fall gebracht, und den fälligen Elfmeter schob Tabert zur Führung ein. Nach den Seitenwechsel erhöhte die Heimmannschaft prompt durch den starken E. Hajra auf 2:0. Kurz nach der Führung machten es die Gäste noch mal spannend und verkürzten auf 1:2. In der Folge sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Heimmannschaft die erfahrenere Spielweise an den Tag legte. Der starke Hajra krönte seine Leistung mit zwei weiteren Toren und sicherte der Spielgemeinschaft einen Sieg im Deutschorden- Stadion.

Dörzb./Klepsau – Wiesenbach 3:3

Tore: (9.) 0:1 Beniamin Apetrei, 0:2 (14.) Danut-Gheorghita Esanu, 1:2 (18.) Joel Stauch, 1:3 (28.) Jannik Keidel, 2:3 (63.) Dennis Stier, 3:3 (85.) Julian Köder. – Zuschauer: 110. – Schiedsrichter: Josef Wülk, Weikersheim.

Die Anfangsphase gehörte den engagiert auftretenden Einheimischen, die Tore fielen jedoch auf der Gegenseite, denn wieder einmal führten zwei Unkonzentriertheiten der SG zu Gegentreffern. Das Sturmduo der Gäste nutzte diese eiskalt aus und sorgte per Doppelschlag für die zu diesem Zeitpunkt überraschende 2:0-Gästeführung. Die Blau/Gelben waren zunächst wenig geschockt und kamen schon nach 18 Minuten zum verdienten Anschlusstreffer durch Joel Stauch. Danach kontrollierten die Gäste die Begegnung, bei der SG blieb vieles Stückwerk.

Eine weitere Unachtsamkeit nutzte Wiesenbach dann zum 3:1, als ein abgefälschter Schuss im Anschluss an einen schnell ausgeführten Freistoß den Weg ins Tor fand. Erst nach der Halbzeitpause wurde das Spiel der Gastgeber wieder druckvoller, während Wiesenbach sich aufs Verwalten der Führung verlegte. Lohn für die Überlegenheit war der Anschlusstreffer von Dennis Stier nach gut einer Stunde. Wiesenbach investierte nun wieder mehr und kam nun ebenfalls vereinzelt zu Abschlussmöglichkeiten, war im Abschluss aber nicht mehr effektiv genug.

Die Einheimischen kämpften nun verbissen um den ersten Heimpunkt und schafften kurz vor dem Ende doch noch den verdienten Ausgleichstreffer durch Julian Köder. Dabei blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff des sicher leitenden Unparteiischen Josef Wülk aus Weikersheim. Reserven: 1:2.

Amrichshausen – Creglingen 0:0

Zuschauer: 85. – Schiedsrichter: Helmut Wittiger, Frickenhausen.

In einem schwachen Spiel, in dem Torraumszenen Mangelware waren, trennten sich der SC Amrichshausen und der FC Creglingen leistungsgerecht 0:0.

Niederstetten – Edelfingen 2:3

Tore: 1:0 (12.) F. Sbongk, 2:0 (28.) D. Stussnat (Foulelfmeter), 2:1 (40.) unbekannt, 2:2 (63.) unbekannt, 2:3 (75.) unbekannt.

Nach der Anfangsphase sah es so aus, als könnte der TVN die drei Puntke im Vorbachtal behalten. Durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Felix Sbongk gingen die Hausherren bereits nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung. Diese erhöhte dann Kapitän David Stussnat durch einen verwandelten Foulelfmeter nach knapp einer halben Stunde Spielzeit auf 2:0. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und durch Unkonzentriertheiten des TVN kam der SV wieder zurück ins Spiel. Der Anschlusstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff war somit fast schon überfällig. Nach dem Seitenwechsel muss sich der TVN die Kritik gefallen lassen, einfach nicht mehr genug in die Partie investiert zu haben.

Wie bei einem lauen Sommerkick wurden die Zweikämpfe geführt, aber nicht mehr richtig angenommen. Durch die spielerisch starke und vor allem schnelle Offensivabteilung der Edelfinger kamen diese zum Ausgleich und dann auch zum Siegtreffer, der unter dem Strich zwar aus klarer Abseitsposition erzielt wurde, aber dennoch in Ordnung ging, da der SV den Sieg und die drei Punkte am Ende mehr „wollte“ als die Gastgeber. Diese wachten am Schluss der Partie zwar noch mal auf und hatten durch Boris Laukemann und danach durch Moritz Esslinger noch die 100-Prozent-Chance zum 3:3, doch am Ende sollte kein Treffer mehr gelingen.

Bieringen – Weik./Schäft. 1:4

Tore: 1:0 (24.) Johannes Kohler, 1:1 (43.) Moritz Stodal, 1:2 (54.) Felix Stodal, 1:3 (65.) Yassine Zienecker, 1:4 (73.) Yassine Zienecker.

