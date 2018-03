Dritte Mannschaft besiegt Tabellenführer

Anzeige

Lediglich zwei Mannschaften des Schachklubs Buchen waren am siebten Verbandsspieltag des Badischen Schachverbandes im Einsatz: BG Buchen II verlor in der Verbandsliga beim favorisierten SK Heidelberg-Handschuhsheim stark ersatzgeschwächt mit 2:6, und BG Buchen III bezwang in der Bezirksklasse Odenwald den Tabellenführer Sfr Bad Mergentheim IV an den heimischen Brettern klar mit 4:0. BG Buchen IV hatte in derselbe Spielklasse spielfrei, und die Begegnungen der Kreisklasse wurden auf 24. März verlegt.

Stark ersatzgeschwächt und aufgrund einer kurzfristigen Absage auch nur zu siebt, verlor der SC BG Buchen II in der Verbandsliga Nord beim favorisierten Tabellendritten SK Heidelberg-Handschuhsheim deutlich mit 2:6, verkaufte sich aber achtbar. Sehr beeindruckende und sichere Unentschieden erzielten Manuel Töws am Spitzenbrett gegen den badischen Ex-Meister FM Jörg Schwalfenberg sowie Lukas Mayer an Brett fünf gegen Dr. Volker Elis, der in der Wertungszahl um über 500 Punkte besser ist.

Mannschaftsführer Carsten Gogollok holte an Brett zwei überraschend, jedoch etwas glücklich, sogar den vollen Punkt – und das gegen den amtierenden badischen Meister Dr. Vladimir Podat. Gute Leistungen zeigten trotz Niederlagen Gabriel Hirsch – er spielte an Brett vier gegen den ehemaligen Bundesligaspieler FM Georg Nippgen voll auf Angriff mit Chancen – sowie der Jugendspieler Mika Trunk. Er bot an Brett sechs dem Routinier Georg Richter lange Paroli.