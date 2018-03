Dritter Platz fürs HSV-Frauenteam

Anzeige

Mit 7:14 Toren musste sich am Samstag das bis dahin stärkste Rückrundenteam in der Handball-Bezirksklasse Unterfranken, HSV Main-Tauber, bei den Frauen der als Meister bereits feststehenden TG Höchberg geschlagen geben. Damit beendet der HSV die Saison auf Rang 3, da Heidingsfeld gegen Veitshöchheim gewann und noch am HSV vorbeizog. Die Niederlage im Saisonfinish trübt nicht die starke Rückrundenleistung, die das Team um das Trainergespann Fünkner/Elibol gespielt hat. Bei der Saisonabschlussfeier am Donnerstag, 9. April, haben somit auch die Frauen allen Grund, zu feiern. fel