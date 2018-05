Dritter Platz mit dem Team

Anzeige

Larissa Mackert von der Sportkarateabteilung der Eintracht 93 Walldürn belegte beim Internationalen Shotokan Cup 2011 in Mendig den dritten Platz in der Disziplin Kumite. Rebecca Niggl belegte den fünften Platz.In der Teamwertung belegten die Wallfahrtsstätter mit Miryam und Rebecca Niggl, Larissa Mackert sowie und Julia Thum ebenfalls den dritten Platz. Bei diesem hochkarätigen internationalen Turnier treten neben dem aktuellen deutschen Team auch die Nationalmannschaften der Nachbarländer an. Bild: Stieglmeier