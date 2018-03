Edelfinger mit am Start

Anzeige

Das „TÜrnament“ in der Tübinger Universitätssporthalle ist eines der best besetzten Bogensport-Hallenturniere im süddeutschen Raum. Es zählt auch zu den hochkarätigsten Bogenturnieren Deutschlands. Der Wettbewerb versteht sich als rekordberechtigtes 18m-Hallenturnier nach DSB-Reglement, bei dem 2x30 Pfeile als Qualifikationsrunde geschossen werden und anschließend die Klassensieger mit einem spektakulär inszenierten Finalschießen ermittelt werden. 239 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien, Estland, Litauen und der Schweiz nahmen teil. Diesmal haben die Edelfinger Bogenschützen Dietmar Denk und Steffen Hess die Möglichkeit genutzt, sich in diesem Teilnehmerfeld zu messen und zusätzliche Wettkampferfahrung zu sammeln. Sie erreichten unter den Blankbogenschützen bei Ringgleichheit den zehnten und elften Platz in der Qualifikationsrunde. Im Finalschießen mussten sich beide ihrer Konkurrenz geschlagen geben.