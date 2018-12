Ein achtbarer Auftritt

Der Walldürner Schachklub trat im Mannschaftspokal des Bezirks Odenwald/Tauber zu Hause gegen die erste Mannschaft der Schachfreunde Bad Mergentheim an.

Von Anfang hatte hatten die Walldürner nur wenig Hoffnung, dieses Halbfinale zu gewinnen, zumal man ersatzgeschwächt antreten musste.

Am Spitzenbrett wehrte sich Stefan Dosch gegen den erfahrenen Spieler aus der zweiten Liga, Bernd Reinhardt. Aber am Ende musste der Walldürner Mannschaftsführer doch die Segel streichen. Sein Bruder Christian Hörndlein, der spontan am dritten Brett als Ersatz einsprang, hielt dank der richtigen Ideen länger durch. Aber gegen Josef Steinmacher, der auch schon in der zweiten Liga eingesetzt wurde, fehlte das nötige Glück.

Somit lagen die Gäste aus Bad Mergentheim schon 2:0 in Führung. Zwar sah es an den anderen beiden Brettern für die Walldürner nicht so schlecht aus, aber wegen der Feinwertung war das Erreichen des Finales bereits zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen.

Markus Dosch hatte am vierten Brett ein Erfolgserlebnis,als er durch einen Fingerfehler in einer angespannten Zeitphase von Philipp Koslov mit seinem Sieg seine Serie fortsetze. Somit hat er bisher alle seine Mannschaftspartien in dieser Saison gewonnen. Am zweiten Brett hofften die Walldürner, dass es Hans Leidecker gelingen würde mit der besseren Zeit und wahrscheinlich auch der besseren Stellung gegen Kevin Mühlbayer, der ebenfalls schon Zweitligaerfahrung besitzt, einen weiteren Brettpunkt zu holen. Überraschenderweise drehte sein Gegner noch die Partie. Der Schachklub verlor somit 1:3 gegen Bad Mergentheim und schied im Halbfinale aus dem Bezirkspokal aus. do

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018