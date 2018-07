Ein Aufsteiger und ein Absteiger

Anzeige

Auch im letzten Spiel gegen den TSV Kuchen I gab es den schon obligatorischen 6:0-Erfolg der Herren 40. Gegen etwas unmotivierte Absteiger gingen die Spiele alle deutlich an die Weikersheimer: Thorsten Knoll, Andrej Safenreiter, Uwe Schneider und David Baarß machten in den Einzeln sowie in den Doppeln kurzen Prozess. Das Team ist damit mit 36:0 Matches und 72:0 Sätzen makellos in die Württembergstaffel aufgestiegen. Am letzten Spieltag nicht dabei war Sportwart Oliver Barth. Da das Team jedoch wieder echte sportliche Herausforderungen sucht, wird für das nächste Jahr vielleicht wieder eine Sechsermannschaft gemeldet.

Als Vorletzter in der Bezirksstaffel 1 dem Abstieg knapp entronnen ist das Herren-50-Team – trotz einer 0:6-Packung im letzten Spiel gegen die Spvgg Möckmühl I. Roland Herrmann, Klaus Hellinger, Ulrich Löffler und Peter Köstler hatten in ihren Einzeln nichts zu bestellen. Auch der als „Geheimwaffe“ eingesetzte Jürgen Herrmann schaffte mit Partner Ulrich Löffler beim 5:7, 1:6 keine Ergebniskosmetik. Da auch Hellinger/Peter Köstler mit 5:7, 3:6 verloren, musste man damit zufrieden sein, wenigstens gegen den Absteiger gewonnen zu haben.

Als Vierter beendete die Herren- 65-Mannschaft gegen Absteiger Rielingshäuser-TC-Marbach I mit einem ungefährdeten 6:0 erfolgreich die Saison in der Oberligastaffel. Mehr oder weniger klare Siege erzielten Klaus Hambrecht (6:0, 6:2), Karl-Heinz Moschüring (6:0, 7:6), Kurt Roth (6:1, 6:3) und Christian Bulenda, dessen Gegner bei 0:5 aufgab. Während Hambrecht/Moschüring beim 6:2, 6:1 keine Gnade kannten, ließen Roth/Bulenda mit 4:6, 6:4, 10:4 ihre Gegner zumindest etwas am Sieg schnuppern. tsv

