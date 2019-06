Ein großes Erlebnis

Jonas Frieß und Maximilian Dotzel vom SSC Taubertal sind nach einwöchigem Wettkampf von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin zurückgekehrt. Sie wurden danach natürlich von ihren Vereinskameraden mit Fragen zu den erlebnisreichen Tagen geradezu „gelöchert“.

Tief beeindruckt und voller Emotionen berichteten die beiden Qualifikanten der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Jonas Frieß (Jahrgang 2006) und Maximilian Dotzel (Jahrgang 2002) vom einwöchigen Wettkampf in der Landeshauptstadt Berlin. Ihre Teamkollegen wollten nun natürlich unter anderem wissen, wie es so ist, mit deutschen Eliteschwimmern in einem Wettkampf zu starten und wie die Abläufe der Wettkämpfe erfolgt. Die Atmosphäre, sei schon eine ganz andere, als bei kleineren Schwimmwettkämpfen und die vielen Zuschauer auf der Tribüne, sowie die Ansagen des Sprechers und die einspielende Musik, würde einen schon noch einmal mehr motivieren, so Jonas Frieß.

Maximilian Dotzel ergänzte, dass er sich besonders auch gefreut hat, seine Freunde aus den anderen Vereinen wiederzutreffen und es noch viel mehr Spaß macht, wenn man die Rennen gemeinsam anschaut und sich gegenseitig anfeuert. Das Gespräch in vertrauter Runde, motivierte den Nachwuchs sich weiter in ihren Möglichkeiten zu verbessern, auch wenn es nicht alle zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften schaffen werden.

Für Jonas Frieß und Maximilian Dotzel steht fest, dass sie auch im nächsten Jahr bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimmen werden und noch mehr Qualifikationsstrecken und weitere Bestzeiten erreichen wollen. ssc

